Emek ve Özgürlük İttifakı hangi partilerden oluşuyor? Emek ve Özgürlük İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?
Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bileşenlerinin bugün toplantı gerçekleştirdi. Peki, Emek ve Özgürlük İttifakı hangi partilerden oluşuyor? Emek ve Özgürlük İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?
14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine sayılı günler kala ittifaklar ve adayları da netleşmeye başladı. Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bileşenleri, başkanları ve sözcüleri bugün Ankara'daki toplantıda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimine az bir zaman kala, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçimde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI HANGİ PARTİLERDEN OLUŞUYOR?
Emek ve Özgürlük İttifakı, Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi’nden (TÖP) oluşuyor.
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?
Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, seçimlere ittifak olarak girme kararı alındığı bildirildi.
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