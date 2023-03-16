Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan uzlaşı açıklaması: Seçime ittifak olarak giriyoruz

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 18:04

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 21:56

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bileşenleri Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi’nin (TÖP) eş başkanları, başkanları ve sözcüleri, bugün Ankara'daki toplantıda bir araya geldi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, seçimlere ittifak olarak girme kararı alındığı bildirildi.

"KADER SEÇİMİNİN ARİFESİNDEYİZ"

“Türkiye’nin kaderini değiştirecek bir seçimin arifesindeyiz” denilen açıklamada, yol haritasına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Mücadele ittifakı olarak başlattığımız süreci, genişleyerek bir seçim ittifakı haline de getirmek üzere bir irade ortaya çıktı. Seçime, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak girme kararı alındı. Teknik çalışmalarda HDP başta olmak üzere ittifakın bileşeni olan tüm güçlerin kazanımlarını koruyup geliştirecek yol ve yöntemler esas alınacak.

Gündem başlıklarımızdan biri olan cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili geniş çaplı bir tartışma yürüttük. Depremden sonra cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini tekrar değerlendirme kararı almıştık. Bugün yürüttüğümüz tartışma neticesinde oluşan ortak tutumumuzu en kısa zamanda bir basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşma kararı aldık.

Siyasi yasakların ve davaların, şiddetin ve baskının artarak devam ettiği bir atmosferde, seçim süreci ve sandık güvenliğine dair tüm toplum kesimleriyle sürdürdüğümüz ortak çalışmaları hız kazandırarak devam ettiriyoruz."