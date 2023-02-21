Demirtaş: Emek ve Özgürlük İttifakı, Sosyalist Güç Birliği, Millet İttifakı, Bay Kemal; yan yana yürüyün!
Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Emek ve Özgürlük İttifakı, Sosyalist Güç Birliği, Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Yan yana yürüyün. Birleştirin, barıştırın ve yeniden inşa edelim, yıkılan bu ülkeyi." dedi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda muhafelete seslendi.
Muhalefetin 'bir araya gelmesi' için çağrıda bulunan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
"Halk acı, panik ve çaresizlik içinde. Kimse yarınlarının ne olacağını bilmiyor. İktidar, koltuğunun derdinde. Muhalefet, halka yardımın haklı telaşında. Bin tane çözüm önerisi sıralayabiliriz. Ama şimdi iki temel başlığa odaklanmalıyız.
1- Herkes için acilen konteyner, gıda, temizlik malzemeleri, nitelikli ve yeterli sayıda tuvalet ve duş.
2- Derhal seçime gidip bu çetelerden kurtulmak.
Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün. Birleştirin, barıştırın ve yeniden inşa edelim, yıkılan bu ülkeyi.
Başka çaremiz yok, başaracağız."
Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı!— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) February 21, 2023
Yürü Sosyalist Güç Birliği!
Yürü Millet İttifakı!
Yürü Bay Kemal!
Yan yana yürüyün.
Birleştirin, barıştırın
ve yeniden inşa edelim, yıkılan bu ülkeyi.
Başka çaremiz yok,
başaracağız.
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