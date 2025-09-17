Emekli Albay Orkun Özeller'e gözaltı

Emekli Albay Orkun Özeller, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı (MHP) Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleri sonrası sosyal medyada MHP yönetici ve üyelerinden gelen tehditlerin ardından gözaltına alındı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla hakkında gözaltı kararı verilen Özeller'in Ordu Adliyesi'nde ifade verdiği öğrenildi.

Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirmesinin ardından gelen tehdit ve hakaretlere tepki göstererek, "Siyasetçiler ilah değildir. İnsandır, eleştirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın eleştirenlerin durumunu biliyoruz. Ama sadece Sayın Bahçeli'yi eleştirenlerin ölümle tehdit edilmesi oldukça düşündürücü değil midir? Ben sözlerimin arkasındayım. Benim için hiçbir hükmü olmayan bu tehditler karşısında her türlü savunma hakkımı kullanacağım. Mahkemelerde şikayetlerde de bulunuyorum" demişti.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: ADLİYEDE BEKLİYORUZ

Özeller'in avukatı Doğukan Kozan, gözaltı sonrası ANKA Haber Ajansı’na şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatı aracılığıyla ‘Hakaret’, ‘Halkı kin ve düşmünlığa tahrik’, ‘Kamu görevlisine hakaret’ suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunması üzerine Ordu’ya talimat yazılmış durumda. O talimat yakalanması, sevk ve ifadesinin alınması yönünde. Biz de ifademizi vermek üzere Ordu’da Adliye’de bekliyoruz.

Hukuk devletinde gözaltı kararı bile alınmaması gereken bir suçlama. Yaklaşık 1 buçuk milyon görüntüleme alan twiti konu almışlar. Orada ne hakaret suçu yönünden ne de ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçu yönünden suç unsurları oluşmadığından, hukuk devletinde beraat kararı verilmesi gerekirken, Orkun Özeller çok yoğun bir şekilde sosyal medyadan tehdit ve hakarete maruz kaldı. Bunlar hakkında işlem yapılmayıp da Devlet Bahçeli’nin suç duyurusu üzerine gözaltına alınması hukuki yönden sakat."

"ÖLÜMLE TEHDİT EDEN HAKKINDA İŞLEM YAPILDI MI?"

Orkun Özeller’in gözaltına alınmasına siyasilerden de tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Tekrar soruyorum: Ölümle tehdit eden hakkında işlem yapıldı mı? Ailesine haysiyetsizce saldıran sosyal medya hesaplarına işlem yapıldı mı?" ifadesini kullandı.