Emekli Albay Orkun Özeller net konuştu: 'Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı değildir'

'Tedbirli mutlak butlan' kararıyla başlayan süreç tartışmalı bir şekilde sürerken, emekli Albay Orkun Özeller sosyal medya hesabından sürece ilişkin bir paylaşım yaptı.

Özeller paylaşımında, mahkeme kararıyla CHP'nin yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başında olmadığını söyledi.

Özeller'in paylaşımı şu şekilde:

"Ben CHP üyesi değilim ama ülkemde şekillendirilen siyaset hepimizi etkiliyorsa gelişmelere her vatandaş gibi kayıtsız kalamam.

Buradan açıkça beyan ederim ki; Benim nazarımda Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı değildir. Yok hükmündedir. Çünkü seçimle gelmemiştir.

Özgür Özel de kendisine oy vererek genel başkan seçen iradenin hakkını korumak zorundadır.

Şunu da belirtmeden geçemem; kendisi Terörsüz Türkiye sürecine destek vermeseydi bugün desteğimiz çok daha başka olurdu.

Türk Milletinin iradesi esastır.

Demokrasinin gereği budur."