Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok o sözleri hatırlattı! 'Anayasa zaten AKP Anayasasıdır'

Yayınlanma: 13.11.2023 - 15:22

Güncelleme: 13.11.2023 - 15:33

Anayasa Mahkemesi (AYM), gezi davasından tutuklu bulunan ve cezaevindeyken Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Şerafettin Can Atalay'ın tahliyesine ve yeniden yargılanmasına karar vermişti. Dosyanın iletildiği Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin AYM kararına uymayarak üyeler hakkında suç duyurusunda bulunması hukuk krizine yol açtı. Konuya dair açıklamalarda bulunan iktidar cenahı ise çözümü yeni anayasa yapmakta görüyor.

Tartışmalara ilişkin son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bir açıklama geldi. Tunç, açıklamasında, "İki yüksek mahkeme arasında görüş farkı var. İki yüksek mahkeme arasındaki görüş farkını ortadan kaldırmaya yönelik hususlar TBMM yetkisindeki hususlardır" dedi. CHP Lideri Özgür Özel'in yaşanan krizi "yargıda darbe" şeklinde nitelendirmesine yanıt veren Tunç, "Yakışıksız ifadeleri var. Bunlar sorumsuzca yapılan ifadeler. Yorumlarına katılmıyoruz. Darbe söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"HUKUK GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE"

Cumhuriyet TV yayınında tartışmaları değerlendiren Emekli Hakim Albay, İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok, "Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında Anayasayı çiğnemek pahasına bir çatışma var. Bu çatışma da ülkemizdeki hukuk güvenliğini tehlikeye atıyor. Cumhurbaşkanının 'Hakemlik yapma' sözlerini doğru bulmuyorum. Anayasamızın 104. maddesi cumhurbaşkanına böyle bir yetki tanımıyor. Hakem karar verme yetkisi olan kişidir. Erkler ayrılığında yürütmenin başının iki yargı kurumu arasındaki bu gibi bir tartışmaya müdahale etmesi yargı bağımsızlığı açısından doğru değildir" diye konuştu.

"DARBE ANAYASASI DEĞİL AKP ANAYASASI"

Toplumun neredeyse üçte birinin açlık sınırında yaşadığına vurgu yapan Üçok, "Bu durum önümüzdeki yerel seçimlerin sonucuna etki edecek bir hal aldı. Yaşananları, hukuk krizini fırsata çeviren hükümetin gündem değiştirme çabası olarak görüyorum. Bu hükümet 'Darbe Anayasası' dediği anayasanın 123 maddesini değiştirmiş. Bu darbe anayasası değil AKP anayasasıdır" dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kamuoyuna yönelik yaptığı açıklamayı eleştiren Üçok, "Bu açıklamayı gereksiz buldum. Yeni bir polemik yarattı. Böylesine üst düzey bir yargı kurumunun böyle bir açıklama yapması hoş değil. Zaten bu açıklamanın tüm Yargıtay üyelerini bağladığını düşünmüyorum. Yargıtay'da tanıdığımız birçok önemli hukukçu var. Ben pek çoğu ile de konuştum. Anayasa Mahkemesi'nin kararları hukuk çerçevesinde tartışılabilir. Ancak herhangi bir mahkemenin bu karara uymaması söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

O SÖZLERİ HATIRLATTI!

AKP'nin daha önce benzer bir durumda farklı bir konum aldığını anımsatan Üçok, 10 sene önce yaşananları şu sözlerle anlattı:

"2014 yılında özel yetkili mahkemelerimiz, yeni bir kanunla kaldırıldı. O zaman İstanbul 13. ağır Ceza, 'Meclis'in mahkeme kaldırma yetkisi yoktur, Anayasaya aykırıdır' dedi ve karara uymadı. Tam bu sırada 10 Mart'ta, AYM, İlker Başbuğ ve arkadaşları ile ilgili ihlal kararı verip tahliye edilmelerine ilişkin hüküm kurdu. O zaman dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ çok sert açıklamalar yaptı. Anayasa mahkemesi kararına uymayan mahkeme hakkında gereğinin yapılacağını söyledi. Hakimler Savcılar Kurulu bu hakimleri ihraç etti. 10 yılda ne değişti?"

İYİ PARTİ MASAYA OTURACAK MI?

İYİ Parti'nin AKP ile yeni anayasaya ilişkin herhangi bir görüşme yapmadığını bildiren Üçok, "Bütün bunları, konuyu başka yönelere çekerek, ekonomik sıkıntıları ve hükümetin uluslararası alandaki rezilliklerini unutturmak için yeni bir yöntem olarak yorumluyoruz. Parti olarak görüşümüz bu yönde" dedi.