Emekli subaylara TV’de yorum yolu yeniden açıldı

Yayınlanma: 30.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.05.2024 - 04:00

Teklifte yer alan düzenlemede emekli askerlerin TV’ye çıkmadan önce Milli Savunma Bakanlığı’ndan izin almaları, kendi dönemlerine ilişkin bilgi, belge paylaşmalarına ceza öngörüyordu.

Bilgi, belge paylaşmaları durumunda ise emekli askerlere, 6 aydan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle yargı yolunu da açan düzenlemede, emekli askerlerin ayrıca resim, yazı, fotoğraf, ses kaydı, video gibi görsel ve eşitsel meteryalleri paylaşmasına yasak öngörülüyordu.

Teklifin görüşmelerine dün TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda başlandı. Komisyonda, tartışmalara neden olan ilgili 2. madde yasa teklifinden oybirliği ile çıkarıldı.

