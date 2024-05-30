Emekli subaylara TV’de yorum yolu yeniden açıldı
TSK Personel Yasası’nda değişiklik öngören ve 60 maddeden oluşan yasa teklifi geçen hafta TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklifte en dikkat çeken madde ise TV’de yorum ve değerlendirmelerde bulunan emekli askerlere yönelik düzenlemeyi içeren teklifin 2. maddesi oldu.
Teklifte yer alan düzenlemede emekli askerlerin TV’ye çıkmadan önce Milli Savunma Bakanlığı’ndan izin almaları, kendi dönemlerine ilişkin bilgi, belge paylaşmalarına ceza öngörüyordu.
Bilgi, belge paylaşmaları durumunda ise emekli askerlere, 6 aydan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle yargı yolunu da açan düzenlemede, emekli askerlerin ayrıca resim, yazı, fotoğraf, ses kaydı, video gibi görsel ve eşitsel meteryalleri paylaşmasına yasak öngörülüyordu.
Teklifin görüşmelerine dün TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda başlandı. Komisyonda, tartışmalara neden olan ilgili 2. madde yasa teklifinden oybirliği ile çıkarıldı.
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