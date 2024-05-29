Macron: Ukrayna'nın, Rusya'nın askeri üslerini imha etmesine izin vermeliyiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın doğrudan bir saldırı tehdidine karşılık olarak Rusya içindeki hedefleri vurmakta özgür olması gerektiğini söyledi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 29.05.2024 - 10:37
Macron: Ukrayna'nın, Rusya'nın askeri üslerini imha etmesine izin vermeliyiz
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Şansölyesi Olaf Scholz basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşına yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Macron, Ukrayna'nın doğrudan bir saldırı tehdidine karşılık olarak Rusya içindeki hedefleri vurmakta özgür olması gerektiğini söyledi. 

Macron, “(Ukraynalıların) füzelerin ateşlendiği askeri bölgeleri etkisiz hale getirmelerine izin vermeliyiz, ancak diğer sivil ya da askeri hedefleri değil. Bunu yaparak gerilimi tırmandırmıyoruz” dedi. 

Macron'un bu sözleri, Ukrayna'nın müttefiklerini bölen yeni bir tartışmaya yol açtı.

Scholz ise daha temkinli davranarak Ukrayna'nın Batı silahlarını kullanmasının “her zaman uluslararası hukuk çerçevesinde olması gerektiğini” söyledi.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, “AB ülkelerinin her iki konuda da derin bir bölünme içinde olduğunu” söyledi.

Ukrayna'ya gönderilen Batılı silahlar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması tartışması hakkında konuşan Borrell, şunları kaydetti:

Borrell, “Her bir üye devletin alacağı kendi kararlarıdır. Bu onların sorumluluğundadır. Hiç kimse, bir üye ülkeyi bu sınırlamaları kaldırmaya zorlayamaz” dedi.


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