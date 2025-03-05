‘Emeklilerden katılım payı alınmasın’ yasa teklifi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

Yayınlanma: 05.03.2025 - 16:47

Güncelleme: 05.03.2025 - 16:53

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar’ın emekli yurttaşlardan sağlık hizmetleri için alınan katılım payının alınmaması amacıyla Meclis’e sunduğu yasa teklifi, AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi. Yontar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenlemeyle hasta katılım paylarında yüzde 542'ye varan artışlar yapıldığını anımsatarak artışın kabul edilemez olduğunu söyledi. Yontar, “Hiçbir ilgisi olmamasına rağmen muayene ücretlerinin tahsilatı da eczanelere bırakılmıştır. Muayene ücretlerini tahsil etmek istemeyen eczacılara rağmen bu uygulama vatandaşlarımız ile eczacılarımızı karşı karşıya getirmektedir” dedi.

‘EMEKLİ MAAŞI İNSAN ONURUNA YAKIŞMIYOR’

SGK’nin verilerine göre Türkiye’de 16 milyon emekli yurttaş olduğuna dikkat çeken Yontar, emekli maaşlarının “insan onuruna yaraşacak bir gelir düzeyinden çok uzakta bulunduğunu” vurguladı. Yontar, 2024 yılının iktidar tarafından “emekliler yılı” ilan edilmesine karşın emeklilerin hissettiği yaşam pahalılığını anlattı. Türk-İş Şubat verileri kapsamında yoksulluk sınırının 75 bin 973 liraya dayandığını aktaran Yontar, söz konusu rakamı asgari ücret ve emekli maaşıyla karşılaştırdı.

‘EMEKLİLERİMİZ VE ASGARİ ÜCRETLİLERİMİZ İNCİNİYOR’

Alo 190 Diyanet Fetva Hattı'nda “Fitre, geçim sıkıntısı çeken asgari ücretli veya emeklilere verilebilir.” açıklamasının milyonların içinde bulunduğu zor duruma dikkat çektiğini ve bu durumun emeklilerimizi ve asgari ücretlilerimizi incittiğini belirten CHP’li Yontar, “Bizim gerçek gündemimiz, Emekli maaşı yetmediği için 65 yaş üstü olup hâlâ çalışmak durumunda olanlar, Sabahın kör saatinde kalkıp ucuz et, ekmek alabilmek için kuyruğa girenler, Halk lokantalarında ucuz bir öğün yemek yiyebilmek için sıraya girip sonra ertesi güne kadar açlık çekenlerdir” dedi.

‘EMEKLI AYLIĞI ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENSİN’

Yontar, emekli yurttaşların sorunlarının çözümü için şu maddeleri sıraladı:

“. En kısa zamanda en düşük emekli aylığının asgari ücretle eşitlenmesi,

. Emekli maaşının enflasyona bağlı olarak üç ayda bir artırılması,

. Emeklilerimizin intibak sorununun çözülmesi,

. Her bayramda en azından en düşük emekli maaşı kadar bir ikramiyenin verilmesi,

. Bankalardan aldıkları promosyonların iyileştirilmesi ve yılda bir defa verilmesi ve PTT'den maaş alanların promosyon mağduriyetlerinin giderilmesi,

. Kredi borçlarında kolaylık sağlanması,

. Muayene, ilaç, protez, ortez ve ameliyatlarda alınan ekstra ücret ve kesintiler olmak üzere sağlıkta alınan tüm primlerin kaldırılması gerekmektedir.”