Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki üç formül...

İkinci formül: Yıllık enflasyon oranı olan yüzde 44.38'e göre yapılacak artışla, emekli bayram ikramiyesi 4 bin 331 TL’ye yükselir. Yuvarlama ile rakam 4 bin 500 TL'ye çıkar. Bu durumda toplam ödeme 9 bin TL olur.