Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki üç formül...

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki üç formül...

Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi artacak mı? Yeni emekli olanlar da ikramiye alacak mı? Bu yılki ikramiye ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar...

Haber Merkezi
04 Mart 2025 Salı, 10:39
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki üç formül...

2025 yılının ilk emekli ikramiyesi ödeme süreci başladı. Ramazan bayramı öncesi emeklilerin hesaplarına yatacak ilk ikramiye her yıl olduğu gibi dini bayramlarda ödenecek.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki üç formül...

İkramiyenin bu yıl artırılabileceği yasal düzenlemenin önümüzdeki iki hafta içinde yapılabileceği kulislerde dile getiriliyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki üç formül...

Eğer zam yapılırsa emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Edinilen bilgilere göre üç farklı formül gündemde.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki üç formül...

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENECEK?

Bayram ikramiyeleri, SGK’dan yaşlılık, malullük, vazife malullüğü, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeniyor. 

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki üç formül...

Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören vatandaşlar ve bunların hak sahipleri de ikramiyeden yararlanıyor. 

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki üç formül...

İkramiye, tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor; dul ve yetim maaşı alanların oranlarına göre değişiklik gösteriyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki üç formül...

İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Bayram ikramiyeleri, dini bayramlardan bir hafta önce hesaplara yatırılıyor. 

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki üç formül...

Ramazan ve Kurban bayramlarından önce bu ödeme gerçekleşiyor. Emekli maaşı alanlar için maaş oranları dikkate alınıyor. 

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki üç formül...

Eşinden maaş alanlar için oranlar belirlenmiş durumda: eşinden maaş alanlar yüzde 75, emekli ya da çalışan olarak eşten maaş alanlar ise yüzde 50 oranında maaş alıyor. 

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki üç formül...

Yetimler babalarından yüzde 25 maaş alıyor ve ikramiye de bu oranlara göre ödeniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki üç formül...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Geçen yıl yapılan yüzde 50 oranındaki artışla ikramiye 3 bin liraya çıkmıştı. 

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki üç formül...

Bu yılki rakam ise henüz netleşmedi, ancak artış yapılması bekleniyor. İşte üç farklı formüle göre ikramiye artışı:

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki üç formül...

Birinci formül: Ocak maaş artış oranı baz alınarak ikramiye yüzde 15.75 artırılabilir. Bu durumda, ikramiye 3 bin 472 TL’ye çıkabilir, yuvarlanarak 3 bin 500 TL olabilir. Böylece toplam ödeme 7 bin TL’yi bulur.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki üç formül...

İkinci formül: Yıllık enflasyon oranı olan yüzde 44.38'e göre yapılacak artışla, emekli bayram ikramiyesi 4 bin 331 TL’ye yükselir. Yuvarlama ile rakam 4 bin 500 TL'ye çıkar. Bu durumda toplam ödeme 9 bin TL olur.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki üç formül...

Üçüncü formül: Geçen yıl olduğu gibi, yüzde 50'lik artış uygulanabilir. Bu durumda ikramiye yine 4 bin 500 TL olur ve toplam ödeme 9 bin TL'ye çıkar.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki üç formül...

Bir diğer seçenek ise seyyanen ödeme yapılarak, 5 bin TL ödeme yapılması ve toplamda 10 bin TL’ye çıkarılması.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki üç formül...

YENİ EMEKLİ OLANLAR İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesinden faydalanacak. Şubat ayı sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar, Ramazan bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs sonuna kadar başvuranlar ise yalnızca Kurban bayramı ikramiyesini alacak.

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