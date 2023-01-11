Emeklilere kötü haber

Yayınlanma: 11 Ocak 2023 - 23:03

Güncelleme: 11 Ocak 2023 - 23:03

CHP'nin en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması teklifi AKP ile MHP'nin oylarıyla reddedildi.



"AKP'Lİ VE MHP'Lİ VEKİLLER KURULA KOŞARAK GELDİ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, şunları kaydetti:

"Az önce en düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkarılmasına ilişkin önergemize muhalefet partileri destek verdi. Ancak Genel Kurul salonuna koşarak giren AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla önergemiz reddedildi. İktidarımızda en düşük emekli maaşı asgari ücret olacak."

Az önce en düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkarılmasına ilişkin önergemize muhalefet partileri destek verdi.



Ancak Genel Kurul salonuna koşarak giren AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla önergemiz reddedildi.



İktidarımızda en düşük emekli maaşı asgari ücret olacak. pic.twitter.com/zmMP04qene — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 11, 2023

İYİ PARTİ'NİN ÖNERGESİ DE REDDEDİLMIŞTİ

Pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İYİ Parti’nin emekliler hakkında verdiği önerge de AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.