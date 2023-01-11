Emeklilere kötü haber
CHP'nin emekli maaşlarıyla ilgili verdiği önerge AKP ve MHP oylarıyla bir kez daha reddedildi. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İktidarımızda en düşük emekli maaşı asgari ücret olacak" dedi.
CHP'nin en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması teklifi AKP ile MHP'nin oylarıyla reddedildi.
"AKP'Lİ VE MHP'Lİ VEKİLLER KURULA KOŞARAK GELDİ"
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, şunları kaydetti:
"Az önce en düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkarılmasına ilişkin önergemize muhalefet partileri destek verdi. Ancak Genel Kurul salonuna koşarak giren AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla önergemiz reddedildi. İktidarımızda en düşük emekli maaşı asgari ücret olacak."
Az önce en düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkarılmasına ilişkin önergemize muhalefet partileri destek verdi.— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 11, 2023
Ancak Genel Kurul salonuna koşarak giren AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla önergemiz reddedildi.
İktidarımızda en düşük emekli maaşı asgari ücret olacak. pic.twitter.com/zmMP04qene
İYİ PARTİ'NİN ÖNERGESİ DE REDDEDİLMIŞTİ
Pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İYİ Parti’nin emekliler hakkında verdiği önerge de AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.
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