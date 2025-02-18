EMEP Genel Başkan Yardımcısı: Altı bin kişiyi kapsayan bir soruşturma olduğunu öğrendik

Yayınlanma: 18.02.2025 - 12:55

Güncelleme: 18.02.2025 - 13:06

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, bu sabah ülke genelinde yapılan 'HDK' gözaltılarının binlerce kişiyi kapsayan bir operasyonun ilk halkası olabileceğine dikkat çekti.

Gözaltıların binlerce kişiyi kapsayan bir operasyonun ilk halkası olabileceğine dikkat çeken Bayhan, "Altı bin civarı kişiyi kapsayan bir soruşturma olduğunu öğrendik" dedi.

"İKİ TÜRKİYE GERÇEĞİ VAR"

Bayhan, gözaltılara tepki göstererek, şunları söyledi:

"Bu Türkiye'de Saray iktidarının ve Cumhur İttifakının bir iç cephe operasyonu, iç cephe yargısı eliyle adeta onun sopası haline gelmiş olan, iç cephe yargısı eliyle sürdürülen, yeni bir kumpas davası operasyonu. Buradan İçişleri Bakanına ve Sarayda bu operasyonu yürüten, Saray tarafından yönetildiği gerçek olan, inkar edilemez olan bu operasyonun muhataplarına, sorumlularına buradan seslenmek istiyorum. Artık iki Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Birisi sizlerin gerici faşist bir rejim inşa etme amacıyla sürdürdüğünüz bu antidemokratik uygulamalar. Grev yasaklarıyla, gözaltılarla ve böylesi kumpas operasyonlarıyla, kumpas siyasetiyle sürdürdüğünüz operasyonların Türkiye'si. Bir de buna karşı emeğine, alın terine demokratik hak ve özgürlüklere sahip çıkan; ezilen, sömürülen halk kitlelerinin Türkiye'si. Mutlaka bu Türkiye kazanacak ve sizin bu kumpas siyasetiniz kaybedecek, iç cephe siyasetiniz kaybedecek. Gerçek iç cephe işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin, sömürülen halk kesimlerinin kurduğu cephe olacak. Onun için bu binlerce kişiyi kapsayan bu yeni kumpas davası, kumpas operasyonu, kumpas soruşturması derhal son bulmalıdır, gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 10 ilde sabah saatlerinde düzenlenen polis operasyonlarında; Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasında yer alan 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında DEM Parti MYK üyeleri Semiha Şahin ve Mehmet Saltoğlu, Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, gazeteciler Yıldız Tar, Ercüment Akdeniz ve Elif Akgül ile sanatçı Pınar Aydınlar da yer alıyor.