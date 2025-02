Son Dakika... HDK soruşturmasında 10 ilde eş zamanlı operasyon: EMEP İstanbul İl Başkanı gözaltında

Yayınlanma: 18.02.2025 - 09:23

Güncelleme: 18.02.2025 - 10:02

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kararıyla terör örgütü olarak kabul edilen Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul merkezli 10 ilde 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

52 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık, haklarında gözaltı kararı verilen kişilerin, soruşturma kapsamında ele geçirilen örgütsel arşivlere göre HDK içerisinde İstanbul'da faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiğini öne sürdü. Bu sabah 06.00 itibarıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 60 kişiden 52'si gözaltına alındı.

EMEP İSTANBUL İL BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, DEM Parti MYK üyesi Mehmet Saltoğlu, SYKP PM üyeleri Halit Elçi ve Ahmet Saymadi, Yeşil Sol Parti MYK üyesi Naci Sönmez, gazeteciler Yıldız Tar, Elif Akgül ve Ercüment Akdeniz ile sanatçı Pınar Aydınlar'ın da olduğu öğrenildi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN LEGAL UZANTILI YAPILANMALARI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca operasyona ilişkin yapılan açıklamada HDK'nin, Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) devamı niteliğinde olduğu ve ayrıca legal görünümlü bir cephe yapılanması ve TBMM'ye alternatif bir meclis olduğu belirtildi. Açıklamada, terör örgütü kabul edilen HDK bileşenlerinin, HBDH cephesindeki terör örgütlerinin legal uzantılı yapılanmaları olduğukları, meclislerinin KCK sözleşmesiyle özdeşlik gösterdiği, PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda legal görünümlü protesto yürüyüşü, basın açıklaması, miting vb. eylem ve etkinlikleri düzenleyerek toplumsal alanı örgütlediği belirtildi.

"PKK'NIN KIRSAL ALANINA ELEMAN GÖNDERİYOR" İDDİASI

Başsavcılık ayrıca, HDK'nin 6-7-8 Ekim Kobani olayları, Demokratik Özerklik ilanları ve çukur-barikat olaylarında toplumsal alanı örgütleyerek toplumdaki kitlelere kanalize olup, Demokratik Özerklik stratejisini kabul ettirmeye çalıştığı, terör örgütlerinin kırsal alanlarına eleman gönderdiği, hiyerarşik olarak PKK/KCK terör örgütünün sözde Türkiye Yürütmesi olan KCK/TDÖ parça örgütlenmesi altında siyasi alan yapılanmasının çatı yapısı olarak yer aldığının tespit edildiğini belirtti.

EMEP GENEL BAŞKANI: TESLİM OLMAYACAĞIZ

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, operasyon üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Bir gece yarısı operasyonu ile İstanbul İl Başkanımız, Güngören ilçe başkanımız, yönetici ve üyelerimizin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu hukuksuz ve keyfi tutumu kınıyoruz. Türkiye'yi adeta açık cezaevine dönüştürmek isteyen, tek adam iktidarı hedeflerine varamayacaktır. Faşizan uygulamalarla hak alma mücadelesine, sendikal haklara saldıran, sendika başkanlarını tutuklayan, seçilmiş belediye başkanını görevden alıp kayyım atayan bu anlayışa teslim olmayacağız ve mücadele etmeye devam edeceğiz."

DEM PARTİ: ÇÖZÜM İHTİMALİ BİRİLERİNİN UYKUSUNU KAÇIRDI

DEM Parti sosyal medya hesabı üzerinden de operasyonlarına yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye bugün de HDK’ye yönelik operasyonla güne uyandı. Aralarında MYK üyelerimiz Semiha Şahin, Mehmet Saltoğlu, HDK önceki dönem Eş Sözcüsü Esengül Demir ile bileşen parti temsilcilerinin bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Açık ki, çözüm ve barış ihtimali birilerinin uykusunu kaçırmaya başladı. Her gün çözüm ve barış isteyenlere operasyonlar düzenleniyor, her gün halk iradesine kayyım atanıyor. Her gün halkların ittifakına, ortak mücadeleyi büyütenlere saldırılar artıyor. Topluma, halk iradesine, çözüm, demokrasi ve barış arayışlarına karşı topyekun bir saldırı sürdürülüyor. Ancak korkunun ecele faydası yok; bu topraklara barış mutlaka gelecek. Ne yaparsanız yapın, fayda etmeyecek. Halka ve onun siyasal iradesine, toplumsal muhalefete savaş açan bu zihniyet kaybedecek.”