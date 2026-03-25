EMEP’li Karaca, Adalet Bakanı Gürlek'e Sincan Cezaevi’ndeki hasta tutuklu Behice Bal'ın durumunu sordu

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Sincan Cezaevi'ndeki hasta tutuklu Behice Bal’ın durumunu soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önegresi veren Karaca, 9 yıldır Sincan Cezaevi'nde tutuklu olan Dilan Aslan'ın kendisine gönderdiği mektupta, kanser hastası adli mahpus ve kanser hastası Behice Bal’ın intihara teşebbüs ettiğinin belirtildiğini ve "Kendimi öldüreceğim, cezaevi idaresi yüzünden dersiniz" dediğini aktardı. Karaca, şunları kaydetti:

"Cezaevi idaresinin yarattığı sorunlar nedeniyle tepki gösterip kanser tedavisini ve kemoterapiyi de bırakan Behice Bal’ın yaşamı tehdit altındadır. Daha önce de şüpheli ölüm ve intiharla gündem olan Sincan Kadın Hapishanesinde, mahpusların ölmeyi tercih ettiği bir düzen bulunmaktadır. Kurumdaki yönetimsel sorunların mahpusların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde yarattığı tahribatı açıkça ortaya koymaktadır. bu durum, mahpus yakınlarında ve kamuoyunda derin bir endişe yaratmaktadır."

GÜRLEK'E SORULAR

Karaca, Bakan Gürlek'e şu soruları yöneltti:

"-Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ağır kanser hastası olduğu belirtilen Behice Bal’ın sağlık durumu ve intihar teşebbüsü iddiaları hakkında Bakanlığınızca başlatılmış bir inceleme veya soruşturma bulunmakta mıdır?

-Mahpus Behice Bal’ın tedaviyi ve kemoterapiyi reddetme gerekçeleri araştırılmış mıdır? Cezaevi idaresinin mahpusa yönelik mevzuata aykırı bir tutumu veya baskısı tespit edilmiş midir?

-Söz konusu mahpusun, hastalığının evresi ve cezaevi koşullarında yaşamını tek başına idame ettirip ettiremeyeceğine dair güncel bir Sağlık Kurulu raporu mevcut mudur? "Ceza infazının ertelenmesi" prosedürü kapsamında bir değerlendirme yapılmış mıdır? Kanser tedavisini görebilmesi için uygun ortam sağlanması adına Bakanlığınız ne tür adımlar atacaktır?

-Son 5 yıl içinde Sincan Hapishanesinden Sincan Kampüs Hastanesi, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve diğer sağlık kuruluşlarına "kendine zarar", "intihara teşebbüs" ya da "şüpheli ölüm" kaydıyla kaç kişinin girişi yapılmıştır? Bunlardan kaçı hayatını kaybetmiştir?

-Sincan hapishanesinde yaşanan intihar ya da intihar teşebbüsleri dolayısıyla idari sorumlulukları bulunan personel hakkında başlatılmış bir soruşturma bulunmakta mıdır? Bu soruşturmaların akıbeti nedir?

-Sincan Hapishanesine Bakanlığınız ne sıklıkla denetim yapmaktadır? Bu denetimin sonucu nedir?

-Bağımsız kurullar ve insan hakları kurumları tarafından Sincan Hapishanesine denetim yapılmasına müsaade edilmekte midir?"