EMEP'ten deprem raporu: '305 bin 102 kaçak binaya yapı kayıt belgesi verilmiş'

Yayınlanma: 13.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.04.2023 - 03:00

Basın toplantısı öncesinde konuşan Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, şunları kaydetti:

“Deprem asıl yoksulları vurdu. Hükümet eliyle icra edilen afet stratejisi ne söylüyor? Devlet ilk anda sahada olmamakla bir başka varlık biçimini gösterdi. OHAL ilanıyla perişan bir zor aygıtını önümüze getirdi. Sahada Kızılay yok, tarikat ve cemaatler var. OHAL’le birlikte deprem fırsatçılığı katlanarak devam etti. İmar affıyla göz göre göre gelen deprem katliamlarına dur demenin zamanı. Kâr, rant politikalarına karşı örgütlen çağrımızı yineliyoruz. Karanlık zihniyetten hesap soracağız.”

(Ercüment Akdeniz)



‘AMAÇ RANT DAĞITIMI’

Gazeteci Hakkı Özdal ve Bahadır Özgür tarafından hazırlanan raporda, bölge halkı, bölgede çalışan gönüllüler, gazeteciler, TMMOB’a bağlı mühendis, mimar, teknik ve idari görevlilerle görüşüldü.

Raporda şu maddeler öne çıktı: