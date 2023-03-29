EMEP, seçim kararını açıkladı: Yeşil Sol Parti listelerinden gireceğiz

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 14:44

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 14:47

Emek Partisi (EMEP), 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekilliği seçimlerine yönelik kararını bugün yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

EMEP, seçime Yeşil Sol Parti listelerinden kendi adaylarıyla gireceğini açıkladı.

"EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI'NIN GELECEĞİ İÇİN..."

EMEP Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İttifakımızın seçimlerden güçlü bir şekilde çıkması için seçim yeterliliği olan partilerin alan boşaltma yöntemi ve çok parti-tek liste formülüyle seçimlere girmesinin önemli olacağını bugüne kadar her vesileyle vurguladık. Bu yöntemin; ittifakımızın genişlemesi ve güçlenmesi için yeni katılım ve seçim iş birlikleri bakımından da yararlı olacağını dile getirdik. Ancak, ittifakımızın bileşenleri ve dost güçlerle yaptığımız görüşmelerde bu sonuca ulaşamadık.

Gelinen noktada partimiz; somut politik koşulları ve halkımızın kendi talepleri için sürdürdüğü mücadelenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak:

1- Emek ve Özgürlük İttifakı'nın geleceği, gelişmesi ve güçlenmesi,

2- İşçi sınıfı başta olmak üzere emekten, barıştan ve demokrasiden yana güçlerin parlamentoda temsil edilmesi için,

Yeşil Sol Parti listelerinden, kendi adaylarıyla seçimlere katılmaya karar vermiştir."