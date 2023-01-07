TİP ve EMEP'ten HDP'nin 'aday' kararına ilk yanıt

Yayınlanma: 07.01.2023 - 17:31

Güncelleme: 07.01.2023 - 17:31

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ın basın danışmanı ve Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın kendi cumhurbaşkanı adaylarıyla seçime gireceklerini duyurmasının ardından açıklama yaptı. TELE1’den Fırat Yeşilçınar’a konuşan, HDP'nin de aralarında olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı ortaklarından TİP'in Genel Başkanı Erkan Baş’ın basın danışmanı, seçimde ortak aday destekleme seçeneğine daha yakın olduklarını söyledi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın basın danışmanı şu açıklamayı yaptı:

"Genel Başkanımız 2 gündür MYK kampı çerçevesinde yoğun toplantı halinde olduğu için ilgili açıklamayı henüz izleyemediğini ancak bu konuda TİP’in, daha önce kamuoyuyla paylaştığı görüşlerin açık olduğunu, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın ortak açıklamasında da altı çizildiği üzere ilkelerimize uygun mutabakat ile belirlenmiş ortak aday seçeneğine daha yakın olduklarını ifade etti."

EMEP: ORTAK ADAYA AÇIĞIZ

Emek ve Özgürlük İttifakı ortağı EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ise söz konusu açıklamaya ilişkin, "Ortak adaya açığız. Toplumsal mutabakat oluşmalı. Tek adam gitmeli. Bu olmazsa da ittifak kendi aday arayışına girebilir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars İl Örgütü’nün 4’üncü Olağan Kongresi'nde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kendi adaylarıyla seçime gideceklerini belirterek yakın zamanda cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını ifade etmişti.