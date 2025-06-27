Eminağaoğlu'ndan 'mutlak butlan' ve 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: Karar çıksa da önceki yönetim partinin başına geçemez

CHP'de 2023 yılında yapılan ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultaya ilişkin açılan dava 30 Haziran Pazartesi günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

Kurultaya "şaibe karıştığı" iddiası ve buna dayanakla istenen “mutlak butlan” (kurultayın yok sayılması) kararıyla ilgili önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz" dediği öğrenilmişti.

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı üzerinde konunun hukuki boyutuna ilişkin açıklık getirdi.

Eminağaoğlu, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ilgili dava ve olası 'butlan' kararı için şu ifadeleri kullandı:

1- Mutlak butlan nedenleri suç oluşturuyorsa, o eylemin gerçekleşip gerçekleşmediği yönünden açılmış olan ceza davasındaki ifadelerle yetinilemez, ceza davasının sonucu da beklenilmeli.

2- Kılıçdaroğlu, hukuk davasının davacısı değil. Davacısı gibi hareket edemez.

3- Hukuk davasında 30 Haziran'daki duruşma ertelenir.

4- Butlan kararı verilince eski yönetim kendiliğinden partinin başına GEÇEMEZ. Hukuk davası davacılar lehine sonuçlansa bile, o kararın uygulanması istinaf ve temyiz sürecinden geçip KESİNLEŞİNCE olanaklı.

5- Butlan halinde, tedbir/kayyım hali ve sayısı, tamamen mahkemenin TAKDİRİNDE. Bu kişiler, önceki yönetimden olamaz. Çünkü bu durum, kararın kesinleşmesinin beklenmeyerek, yasaya aykırı olarak tedbir/kayyım kararı anlamına gelir. Mahkemece görevlendirme halinde bu kişiler, CHP'li başka kişiler olabilir.