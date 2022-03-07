Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 8 Mart uyarısı: Belirlenen yerler dışında eylem yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek eylemlerin, belirlenen yerler dışında kalan alanlarda kanuna aykırı şekilde yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek eylemlere dair bir duyuru metni yayımladı.
Yayımlanan metinde eylem yapılacak yerlere dair uyarılarda bulunularak şu ifadelere yer verildi:
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle; 18 Şubat 2022 tarihinden günümüze kadar 46 ilimizde 15 bin 574 kişinin katıldığı 174 etkinlik; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında daha önceden ilan edilen yerlerde açık hava toplantısı ve diğer etkinlikler şeklinde düzenlenmiştir. Bu etkinliklerde kanuna aykırı hareket eden 12 şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır. Bugün ve 8 Mart 2022 tarihinde de etkinlikler aynı şekilde 2911 sayılı Kanun kapsamında daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve güzergahlarda yasal çerçeve içerisinde düzenlenebilecektir. Belirlenen bu yerler dışında kalan alanlarda kanuna aykırı şekilde eylem yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Bu konu ile ilgili etkinliklerin yasal zeminde ve belirlenen yerlerde huzur ve güven ortamı içerisinde yapılması için tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır.”
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