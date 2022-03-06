İBB, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde ulaşımı kadınlara ücretsiz yaptı

06 Mart 2022 Pazar, 11:27

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için İBB, İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kadınlara ücretsiz yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbulkart sitesinden yaptığı duyuruyla birlikte kadınlar otobüs, metrobüs, metro ve şehir hatları vapurlarını ücretsiz kullanacak. Belediye kampanya ile ilgili ayrıntılı bir duyuruyu da paylaştı.

Yapılan duyuruya göre otobüs, metrobüs, metro ve şehir hatlarında geçerli olacak kampanyaya göre, "İstanbulkart Mobil’den 8.03.2022 tarihinde kadın kullanıcılar tarafından ulaşımda yapılacak QR kod ile ilk geçişin iadesi yapılacaktır. Hediye geçiş tutarı elektronik para olarak QR ödemesi yapılan dijital karta yüklenecektir. Geçiş tutarı üzerinden maksimum 5,48 TL’ye kadar hediye edilecektir. QR kod ile Otobüs, Metrobüs, Metro ve Şehir Hatlarında geçerli ödeme noktalarında geçiş yapılabilir" denildi. Duyuruda, kampanyanın geçerli olduğu tarihin sadece 8 Mart olduğu belirtildi ve "Sistemsel gecikmelerden kaynaklı ödül TL yüklemelerinde oluşabilecek aksaklıklarda BELBİM AŞ müşteri memnuniyeti kapsamında TL ödül yüklemesini en kısa sürede gerçekleştirecektir" denildi.