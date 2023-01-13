Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan 'AKP'den adaylık' iddiasına yanıt: Fitne amaçlı girişimler...

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 13:25

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 13:58

T24 yazarı Tolga Şardan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın AKP’den milletvekilliği adaylığına hazırlandığını, bu amaçla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya haber gönderdiğini öne süren bir yazı kaleme aldı.

Bu iddia üzerine Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan bir açıklama geldi. Aktaş, yazılı açıklamasında, "milletvekilliği adaylığına hazırlandığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yapma gereği duyduğunu" bildirdi.

Aktaş, "Genel Müdürlük yapma şerefine nail olduğum Türk Polis Teşkilatımıza ve şahsıma yaklaşımı malul ve malum olan bir internet sitesi yazarı tarafından kaleme alınan yazı tümüyle maksatlıdır ve 178 yıllık şanlı maziye sahip PolisTeşkilatımız içinde fitne çıkarmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir" ifadelerini kullandı.

"Provokasyon girişimlerinin asla kendisini durduramayacağını" belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar bizleri hedef alan provokasyon girişimleri gibi bu iddialar da sayısız başarılara imza attığımız terörle ve suçla mücadelemizde bizleri asla durduramayacak ve geri döndüremeyecektir. Dün olduğu gibi bugün de görevimizin başındayız. Fitne amaçlı girişimleri püskürtmeye de kararlıyız."