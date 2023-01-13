CHP’li Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun trol ağını belgeleriyle açıkladı: Devlete bile sızmışlar

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 08:19

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 08:33

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “müşaviri” Emin Şen’e ilişkin iddialarda bulundu. Soylu’nun Şen aracılığıyla sosyal medyada bir “trol ordusunu yönettiğini” ileri süren Özel, bu trol ordusu aracılığıyla siyasi kumpaslar kurulduğunu, itibar suikastları yapıldığını, iftira atıldığını söyledi.

FETÖ İDDİALARI

Soylu’nun Demokrat Parti’den ihraç edilerek FETÖ’den yaşanan ilk siyasi ihraç olduğunu savunan Özel, “Emin Şen, Soylu’nun il il dolaşıp trollük dersleri verdirdiği kişidir” diye konuştu. Sosyal medyada “Eminimsi” hesabını kullanan Şen’e ait Native Teknoloji diye bir firma olduğunu aktaran Özel, S.M. 360 isimli bir ajans olduğunu da söyledi. Özel, “Şirketin kendi sitesinde referansları var. Yani bunlar bizim müşterimiz ya da müşterimizdi diyorlar. TÜBİTAK, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Uluslararası Göç Filmleri Yarışması, Erdoğan Gönüllüleri, Dünya Etno Spor Vakfı, damadın Teknofest’i, Süleyman Soylu’nun kendisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Süleyman Bey zamanında işlerini yaptığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” dedi.

DEVLETTEN İHALE ALMIŞ

Özel, Şen’in sahip olduğu şirketin kamudan ihaleler aldığını belgeleriyle göstererek “Vatandaşlık Hizmet Yönetim Portalı alımı, Vatandaşlık Hizmet Portal Yazılımı Anket Uygulaması, Vatandaşlık Hizmet Yönetim Portalı alım işi. Şöyle toplamda bakınca 418 bin dolar alınmış” bilgisini paylaştı. Özel, Şen ve kardeşi adına kayıtlı iki şirketin toplam 1 milyon 263 bin dolarlık ihale aldığını da sözlerine ekledi. Sosyal medyadaki Ebabil Harekâtı’nın kapalı Telegram grubundaki konuşmalarını da yayımlayan Özel, şunları aktardı:

‘YALANI YAYIYORLAR’

“Hep tanıdığınız ‘Ebabil’, ‘Derin Hareketler’, ‘İBB Kandil Kadrosu’ hesaplarının yönetildiği gizli kanallar ve o kanalda hazırlanan içeriklerin 8 bin trole servis edilen bilgiler var. Yalanı buluyorlar, 8 bin trole talimat veriyorlar. Yine Ali Mahir Başarır’a ve Lütfü Türkkan’a sayısız hakaret ediyorlar. Burada İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da destek veren bir isim.” Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait resmi sosyal medya hesaplarından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “suç duyurusu” paylaşımlarının da Şen tarafından yapıldığını ileri süren Özel, “‘Eminimsi’nin cebindeki cep telefonunda kaç hesap var bilinmez. Ama Jandarma Genel Komutanlığı’nın ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün tweet’lerini aynı telefondan atacak yetkinlik var. Eminimsi’nin arka cebinde geziyor bu hesaplar.. Hacklense ne olur?” diye konuştu. İktidar olmaları halinde olayı soruşturacaklarını vurgulayan Özel, “Bu işi Yüce Divan paklar” yorumunu yaptı.

JET HIZIYLA GÖREV DEĞİŞİMİ

CHP’li Özel konuşurken İçişleri Bakanlığı’ndan, “Özel’in ismini zikrettiği Emin Şen, devlet memuru olmayıp bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır” açıklaması yapıldı. İçişleri Bakanlığı’nin internet sitesinde Şen’in bilgileri yer alırken Özel’in açıklamalarından sonra söz konusu sayfaya “ulaşılamadı”. Ardından ise Şen’in “bilgileri değişmiş” yeni profili paylaşıldı. Toplantı başladığında bakanlık müşaviri olan Şen’in, toplantı bittiğinde ise görevinin bakan danışmanı olduğu görüldü.

ŞEN’DEN İDDİALARA YANIT

Özel’in bu açıklamalarından sonra Ebabil Harekâtı’nın sosyal medya hesabından “CHP’li Özgür Özel 8 bin kişiye maaş verdiğimizi söylemiş. Biz Koç muyuz? Sabancı mıyız?” açıklaması yapıldı. Özel’in suçladığı Emin Şen de Oda TV’ye yaptığı açıklamada, “Ben bakanlık müşaviri değilim. Avukatım hazırlık yapıyor. Süleyman Soylu’ya danışmanlık verdiğim doğru. Resmi müşavirlik, memurluk yaptığım iddiaları doğru değil. Söylediklerinin hemen hepsi hezeyan. Bu arada yanlış bir şey yaptı. Başka bir şirketin faturalarını koydu. Koyduğu faturaların çoğu CHP’li belediyeler. Özgür Özel dersine çalışmadan çok büyük hata yaptı” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, Özel’in iddiaları için “hezeyan dolu kurgular” ifadesini kullandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığının basınla ilişkileri ve resmi sosyal medya hesapları, ilgili birimlerin müşavirlikleri sürdürülmektedir” denildi.

HUKUKÇULAR DEĞERLENDİRDİ

Özgür Özel’in söz konusu iddialarının hukuki boyutunun ne olacağı da tartışma konusu oldu. Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan hukukçu Ruşen Gültekin, iddialar doğruysa “Türkiye’nin bir hukuk devleti olmadığının tescili edileceğini” kaydetti.

Gültekin, “Bu iddialar doğruysa Türkiye’nin artık bir parti devleti olduğunu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin parti devleti olarak hareket ettiğinin tescili olur. Bir taraftan da bununla ilgili kanunlar var. Bu kanunlar değişmedi. Devlet memurları ile ilgili sınırlar, paraların nasıl aktarılacağı çok belli. Eğer yalnızca bu işlemler için devletin kaynakları harcandıysa, müthiş bir yolsuzluk ile karşı karşıyayız demektir” diye konuştu. Muhalefeti pasif hale getirmek için bu tarz işler yapıldığını belirten Gültekin şöyle konuştu:

‘Etik kurallar iflas etti’ “Türkiye’nin hukuk sistemine göre bir kaymakam kendisine tahsis edilen makam aracıyla öğretmen olan eşini işe gönderirse Taşıt Kanunu’na muhalefetten hapis cezası alır. Devletin organlarının ve devlet memurlarının hal ve hareketleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda sınırlanmıştır. Bu iddialar bizim açımızdan devletin denge ve denetleme organlarının nasıl iflas ettiğinin de göstergesi. Bu noktada devletin imkânlarının muhalefeti pasifize etmek için kullanıldığını bize gösteriyor.”

İŞTE TROLLERİN LİNÇ ETTİĞİ SİYASİ VE SANATÇILAR

Sosyal medyada aktif olan ve trol olarak adlandırılan bu kullanıcılar, bir siyasi kişilik veya sanatçının Soylu’yu eleştirmesi halinde harekete geçiyor. Daha önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Soylu’nun trollerinin hedefi olmuştu. Bu isimlerin yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da zaman zaman linç edildi. Ayrıca, iktidarın tutumlarına eleştirisel yaklaşan başta Tarkan ve Gülşen olmak üzere birçok sanatçı da trol ordusunun hedefi haline geldi.