Emniyet gözaltı talimatını bekletti iddiası! 'Tolga Demirbaş ile Serdar Öktem Bolu'da buluştu'

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 01:53

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 08:16

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı, suikasttan 38 gün sonra yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Jandarma ekiplerince yakalandı.

Özyağcı ile ilgili ortaya çıkan yeni detaylar ise oldukça dikkat çekici.

T24 yazarı Tolga Şardan'ın aktardığına göre, Ateş’in öldürülmesi eyleminde yer aldıkları gerekçesiyle tutuklanan Avukat Serdar Öktem ile Ülkü Ocakları Genel Merkez eski yöneticisi Tolga Demirbaş, cinayetten sonra Bolu’da buluştu. Öktem’in İstanbul’dan, Demirbaş’ın da Ankara’dan Bolu’ya ulaştığı anlaşıldı.

EMNİYET GÖZALTI TALİMATINI BEKLETTİ Mİ?

Şardan'ın iddiasına göre savcılık, şüpheli Tolga Demirbaş’ın üçüncü kez gözaltına alınması amacıyla “gizli” talimat yazdı. Hatta bilgi sızmasının önlenmesi amacıyla talimat, UYAP sistemine yüklenmedi. Aynı talimatta Demirbaş’ın gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve işyerinde arama yapılması istendi.

Talimat sonrasında iki gün süreyle gözaltı işlemi gerçekleşemedi. Bunu nedeni ise Demirbaş’ın adresinin Ülkü Ocakları olarak çıkmasıydı. Adres bu şekilde çıkınca arama da yapılmadı.

Savcılık bu kez ikinci bir talimat yazdı. Bu talimatta da Demirbaş’ın gözaltına alınması istendi. Ancak bu kez iddiaya göre arama ve el koyma talebi yoktu.

Cinayetin önemli isimlerinden Demirbaş’ın gözaltına alınmasında yaşanan gelişmeler, aldığım bilgiye göre Adalet Bakanlığı’na yansıdı.

İddiaya göre, bu aşamadan sonra bir görüşme trafiği yaşandı ve Demirbaş gözaltına alındı.

DEMİRBAŞ'I ARAYAN EMNİYETÇİLER KİM?

"Bu arada bir başka bilgi daha var. Yine Tolga Demirbaş’la ilgili" diyen Şardan, yazısının devamında şunları kaydetti:

"İddiaya göre; savcılık, Ateş’in öldürülmesinden sonra bazı emniyetçilerin, henüz adı gündeme gelmediği süreçte Demirbaş’la telefonla görüştüklerini belirledi.

Bu görüşmeler nedeniyle savcılığın önümüzdeki süreçte adı belirlenen emniyet personelinin ifadesine başvuracağı söyleniyor.

Merak edilen konulardan biri de Demirbaş’ın ilk gözaltına alındığı sırada yanında bulunan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un olay anındaki telefon görüşmeleri.

Kılavuz halen TBMM üyesi olması nedeniyle dokunulmazlık sahibi. Kılavuz’un o esnada güvenlik bürokrasisinin kritik noktalarında yer alan bazı isimlerle görüşüp görüşmediği merak konusu…

Buluşma sırasında cinayetin tetikçisi olduğu iddiasıyla aranan Eray Özyağcı da Demirbaş’la birlikteydi. Hatta, Öktem ve Demirbaş’ın kullandıkları cep telefonlarının sinyal hareketlerine bakıldığında Bolu ve çevresinde uzun süreyle tur attıkları belirlendi."

NE OLMUŞTU?

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

CİNAYET SORUŞTURMASI MHP'YE KADAR UZANDI

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 18 kişi tutuklanmıştı.

YENİ SAVCININ MHP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya atanan savcı Durdu Özer'in, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile makamında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.