Saldırının görüntülerini paylaştı! 'Sinan Ateş paylaşımları sonrası evi kurşunlandı'

Gazeteci Timur Soykan, Hacı Cesur isimli bir kişinin Sinan Ateş cinayetiyle ilgili paylaşımlar yapan bir hesabı yönettiği iddiasından sonra evinin kurşunlandığını duyurdu. Hacı Cesur da saldırının görüntülerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 13:11
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da düzenlenen suikastta öldürülmesi sonrası yeni bir silahlı saldırı daha meydana geldi. 

Gazeteci Timur Soykan'ın aktardığına göre saldırıda hedef olan Hacı Cesur isimli kişi, sosyal medyada Sinan Ateş'in ölümüyle ilgili yaptığı paylaşımlarda bulunmuştu. 

Cesur, saldırganların güvenlik kamerası görüntülerini paylaşırken "Bugün saat 10'da evime gelen bu iki müptezel keşif yapıyor, kapıyı çalıyor. Saat 11'de eve 8 el ateş ediyor. Gönderen belli gelen belli. Türk Emniyet Teşkilatı ve cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum. Aziz Türk milletinin ve devletinin dikkatine..." dedi. 

Gazeteci Soykan da "Sinan Ateş cinayetinden sonra saldırılar devam ediyor. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili paylaşımlar yapan bir hesabı yönettiği iddiasından sonra Hacı Cesur'un evi kurşunlanıyor. Ama çıt çıkmıyor. Yeni cinayetler mi bekleniyor" paylaşımında bulundu.

 

 


Sinan Ateş Ülkü Ocakları Hacı Cesur

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