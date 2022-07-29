Emniyet, Levent Göktaş adına açılan Twitter hesabını inceliyor

29 Temmuz 2022 Cuma, 11:18

Necip Hablemitoğlu suikastı dosyasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. T24 yazarı Tolga Şardan'ın bugünkü yazısına göre, dosyanın önemli isimlerinden firari Levent Göktaş’ın adına açılan ve sonrasında kapatılan sosyal medya hesabıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü inceleme başlattı.

Şardan'ın yazısında ilgili bölümde "Savcılık talimatıyla harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Dairesi, hesabın kimliğini ortaya koyabilecek. Böylelikle tarafları arasında büyük tartışma yaratan sosyal medya hesabının kime ya da kimlere ait olduğu gün ışığına çıkacak" bilgisini verdi.

Şardan şöyle devam etti:

"Bozkır’ın hakkındaki iddiaları sonrasında adliyeye davet edilen üst düzey askeri yetkilinin bilgisine başvuruldu. Söz konusu TSK mensubu; elindeki belgeleri sunarak hakkındaki iddiaların somut halden uzak olduğunu ispatladı.

Bu konuda görüştüğüm üst düzey bir yetkili, Bozkır’ın TSK’dan ihraç edilmesi sürecinde etkisi olduğunu ileri sürdüğü kimi askerler hakkında “intikam almak” amacıyla iddialarda bulunduğuna dikkati çekti."

"KULLANDIĞI ARAÇ BUHAR OLDU"

"Göktaş’ın sırra kadem basmasıyla birlikte İstanbul’da kullandığı araç da adeta buhar oldu" diyen Şardan, şu değerlendirmede bulundu:

"Göktaş’ın kullandığı kiralık araç en son Pendik’te MOBESE kameralarında görüldü. Aracın izi, Göktaş’ın 18 Haziran’da kayıplara karışmasının ardından bir daha kent genelinde herhangi bir kamera takibinde görülemedi.

Göktaş’ın kayboluşuyla birlikte aracın izinin sürülmesi halinde yeni ipucuna ulaşmak mümkün olabilirdi.

8 Haziran’dan bugüne kadar yaşananlara baktığımızda, elini kolunu sallayarak kaybolan Göktaş’ın aracının polisçe neden izinin sürülmediğini sorgulamanın da artık pek bir anlamı kalmadı sanıyorum!"