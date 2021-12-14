Emniyet müdürü 'kripto para vurgunu'ndan gözaltına alındı

14 Aralık 2021 Salı, 10:25

Trabzon Emniyeti, 'kripto' vurgunu yaptığı iddiasıyla kurulan bir 'saadet zinciri'ne yönelik operasyonda 18 kişiyi gözaltına aldı.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Trabzon'da 'zimmetine para geçirdiği' iddia edilen banka çalışanı B.Ş., işinden ayrılıp “Saadet Zinciri” adı altında kripto para şirketi kurmuş, şirkete çok sayıda kişi para yatırmıştı. Şirketin 'müşterileri' arasında eski futbolcular, teknik direktörler, FIFA kokartlı hakemler, polisler ve adliye çalışanları olduğu ortaya çıkmıştı.

Müşterilerinin parasını kripto para, borsa ve yabancı yatırım fonlarında kullanıp yüzde 15 ile yüzde 20 arasında kar payı verme vaadiyle alan şirket 450 milyon TL para toplamış, vadettiği kar payını ödemeyince mağdurlar şikayette bulunmuştu.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize şube ekiplerinin Trabzon merkezli 12 ilde yaptığı eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren Trabzon Emniyeti, ikinci Sınıf Emniyet Müdürü K.A.'nın gözaltına alınması için Ankara Emniyeti'ne yazı yazdı. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan K.A., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Trabzon'a götürüldü.