Tarikat yurdunda vahşet: Yurt binasının emniyet müdürüne olduğu iddia edildi

08 Aralık 2021 Çarşamba, 22:25

Antalya'da İlim ve Kültür Derneği'nin Erenköy tarikatına kiraladığı kaçak öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney'in 18 yaşındaki Mehmet Sami Tuğrul'u vahşice katletmesinin ardından, yurt binasının emniyet müdürüne ait olduğu iddia edildi.

Halk TV'den Hazar Dost cinayetin işlendiği bölgeye giderek kaçak yurda ait bilgiler aktardı. İddiaya göre Adıgüzel Apartmanı'nda bulunan beş daire, Antalya İlim ve Kültür Derneği tarafından kiralanmış, en üst kat, bu beş dairenin yemekhanesi olarak kullanılıyordu.

Yani resmi olarak yurt olmayan bu bina, ALİMDER tarafından birden fazla daire kiralanarak 'tarikat yurduna' çevrilmişti.

TABELASI SÖKÜLDÜ

Ajansların olay hakkında geçtiği haberde kullandıkları fotoğrafta, yurdun tabelası dikkat çekmiş, derneğin adı bu görüntülerden öğrenilmişti. Fakat bugün olayın yaşandığı yere gidildiğinde, tabelanın söküldüğü, yurdun görevliler tarafından hızlıca tahliye edildiği görüldü. Dini içerikli kitaplar, kutularla taşınıyor, yurtta kalan öğrenciler, bölgedeki KYK yurtlarına gönderiliyordu.

Yurtta kalan öğrenciler, durumlarının olmadığını belirterek her dairede 7-8 öğrencinin kaldığını söyledi. Bu yurtta kalmanın aylık ödemesi ise 500 TL.

KAÇAK YURDUN BİNASI BİRİNCİ SINIF EMNİYET MÜDÜRÜNE AİT İDDİASI

Üst düzey görevlilerin ''Bu olaya dair bilgi, belge, görüntü kesinlikle hiçbir yerde paylaşılmayacak, dikkat edilecek" dediği öne sürüldü.

Haberde şu bilgiler aktarıldı:

ALİMDER adlı derneğin kaçak tarikat yurdu olarak kullandığı cinayet mahali ile ilgili 3 kaynaktan teyit ettirdiğimiz bir iddiaya ulaştık. Kaynaklar, binanın halen Antalya'da görev yapan birinci sınıf emniyet müdürü unvanlı polis müfettişine ait olduğunu iddia ederken "Burayı bu yurda emniyet müdürünün babası kiraya vermişti" diyor.

CENAZEYİ ALMAYA BABAYLA BERABER DERNEK BAŞKANI GELDİ

Mehmet Sami Tuğrul'un cenazesini almak için memleketinden gelen öğretmen babasına ise bugün derneğin başkanı Barış Kaplan eşlik etti. Adli Tıp'tan cenaze alınırken 30'a yakın polisin eşlik ettiğini belirten kaynaklar, babayla kimsenin konuşmasına izin verilmediğini söyledi.

ÇEVREDEKİ ESNAFA 'KONUŞMAYIN' BASKISI

Öte yandan, olayla ilgili çevredeki esnafla konuşmak istediğimiz zaman, çekingen davranışlar sergilediklerini gördük. Birkaç soru sorduktan sonra esnaf, "Kapıdaki polisler sürekli 'Kimseye konuşmayın, ayrıntı anlatmayın' diye baskı yapıyor" diyerek bildiklerini anlatmamaları konusunda baskı gördüklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Dün (7 Aralık) Kepez İlçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde , Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Derneği) 4 katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde yurdun aşçısı İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesmişti. Antalya Derneği'nin, Erenköy cemaati adı altında örgütlenen tarikat çizgisinde faaliyet gösterdiği biliniyor.