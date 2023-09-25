Emniyet müdürünün tablosu MHP Genel Merkezi'nin girişine asıldı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ressam ve emniyet müdürü Ahmet Sula'nın "Anadolu" adlı tablosunu genel merkezin girişine astırdı.
Ressam ve emniyet müdürü Ahmet Sula, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Anadolu" adını verdiği tablosunu armağan etti.
Sula'nın 50x100 santimetre ebadındaki karışık teknikte yaptığı tablo, Anadolu'nun farklı yerlerine ait detaylar içeriyor.
Dört ayda yaptığı tablo için, "Göz, akıl ve ruhunuzla bir seyahate çıktığınız Anadolu tablosunda, Anadolu'yu diyar diyar gezdiğinizi göreceksiniz" ifadelerini kullanan Sula, tablosunu MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye takdim etti.
Tablo, MHP Genel Merkezi'nin girişine asıldı.
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