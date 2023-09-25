Emniyet müdürünün tablosu MHP Genel Merkezi'nin girişine asıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ressam ve emniyet müdürü Ahmet Sula'nın "Anadolu" adlı tablosunu genel merkezin girişine astırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 17:01
Emniyet müdürünün tablosu MHP Genel Merkezi'nin girişine asıldı
Abone Ol google-news

Ressam ve emniyet müdürü Ahmet Sula, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Anadolu" adını verdiği tablosunu armağan etti.

Sula'nın 50x100 santimetre ebadındaki karışık teknikte yaptığı tablo, Anadolu'nun farklı yerlerine ait detaylar içeriyor.

Dört ayda yaptığı tablo için, "Göz, akıl ve ruhunuzla bir seyahate çıktığınız Anadolu tablosunda, Anadolu'yu diyar diyar gezdiğinizi göreceksiniz" ifadelerini kullanan Sula, tablosunu MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye takdim etti.

Tablo, MHP Genel Merkezi'nin girişine asıldı. 


Player Alanı
Bahçeli Devlet Bahçeli MHP emniyet müdürü Emniyet

İlgili Haberler

Bahçeli'nin 'sonuna kadar' desteğine Soylu'dan hızlı yanıt: 'Allah başımızdan eksik etmesin...'

Bahçeli'nin 'sonuna kadar' desteğine Soylu'dan hızlı yanıt: 'Allah başımızdan eksik etmesin...'
Bahçeli'den 'Ayhan Bora Kaplan' operasyonu üzerine 'Süleyman Soylu' açıklaması: MHP sonuna kadar arkasında...

Bahçeli'den 'Ayhan Bora Kaplan' operasyonu üzerine 'Süleyman Soylu' açıklaması: MHP sonuna kadar arkasında...
Bahçelievler'de feci kaza: Kontrolden çıkıp duvara çarpan araçtaki 4 kişi öldü!

Bahçelievler'de feci kaza: Kontrolden çıkıp duvara çarpan araçtaki 4 kişi öldü!

En Çok Okunan Haberler