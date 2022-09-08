Emniyet, muhalefetin kaçak göçmen ve sığınmacı uyarılarını destekledi

08 Eylül 2022 Perşembe, 02:00

Muhalefet, iktidara yönelttiği göç kaynaklı asayiş sorunlarına ilişkin uyarılar, kamunun faaliyet raporlarına da girdi. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi’nin 2021 faaliyet raporunda, “Etkinliğin sağlanabilmesi adına kurumumuzun idari, teknik, hukuki ve insan kaynağı yönünden kurumsal kapasitenin artan göçle orantılı olarak artırılması önem arz etmektedir” tespiti yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlü-ğü’nün (EGM) raporunda da göç hareketlerinin yarattığı suç olaylarına dikkat çekildi. Raporun “tehditler” bölümünde, “göç hareketlerinin yarattığı suçlarla mücadelede karşılaşılan sorunlar” tespitine yer verildi.

Raporda ayrıca komşu ülkelerdeki karışıklıklar da “tehdit” olarak değerlendirilerek “Sınır ülkelerindeki siyasi ve askeri sorunların ülkemiz içine olumsuz yansımaları, ülkemizin tüm narkotik maddelerde özellikle sentetik ve yeni nesil uyuşturucu/uyarıcı maddeler olmak üzere hedef konumda olması ayrıca ülkemizin narkotik madde ticaretinde kaynak ülkelerden hedef ülkelere geçişlerde transit geçiş güzergâhlarına yakın olması” ifadelerine yer verildi.

‘KOŞULLAR ZOR’

Öte yandan, raporda kurumun zayıf gördüğü yanlarının anlatıldığı bölümünde, “Suçun önlenmesine yönelik tedbir ve faaliyetlerde gelişime açık alanların bulunması, personelin iş yükü fazlalığı ile çalışma koşullarının stresli ve zor olması” tespitleri yapıldı.

Raporda, bu yanların geliştirileceği vurgulanarak, “Zayıf yanlarımızı gidermeye yönelik yürütülecek çalışmaların kurum performansına doğrudan etkisi olacağı düşünülerek bu konuya kurum stratejik planında yer verilmesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir” denildi.