Kırklareli'de 226 göçmen yakalandı: 6 organizatör tutuklandı
Kırklareli'de jandarmanın son 10 günde yaptığı uygulamalarda Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 226 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 30 kişiden 6'sı tutuklandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında, son 10 gün içinde yaptığı çalışmalarda, İstanbul'dan getirilen ve Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 226 kaçak göçmen yakaladı.
32 ARACA DA EL KONULDU
Uygulamalarda göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 30 şüpheli de gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 32 araca ise el konuldu.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 30 organizatör şüphelisinden 6'ı tutuklandı.
Video Haberler
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var'
- 'Demek ki zam yağmuru kapıda'
- Benzin ve motorine zam geldi!
- Mehmet Ali Erbil hakkında 'zorla getirme' kararı
- 'Adaylığa hazırım' sözlerine 6'lı masadan yanıt
- İngiltere'de yeni başbakan belli oldu
- 'Peker’in söylediklerini sıralayıp ifade alacaklar'
- İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- Celal Şengör'den 'Nuh Tufanlı' savunma
- İsmail Kahraman için harekete geçildi