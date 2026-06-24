Emniyet, vergi ve basın mevzuatındaki değişiklikler Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulu'nda Emniyet Teşkilatı ve basınla ilgili düzenlemeler içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri tamamlandı.

Emniyet Teşkilatı kadrolarında düzenleme, internet haber sitelerinin resmi ilan şartları ve ticari plaka satışlarına vergi istisnası getiren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

EMNİYET TEŞKİLATI'NDAKİ KADRO VE ATAMA DÜZENLEMELERİ

Kabul edilen kanun kapsamında Emniyet Teşkilat Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Yönetim kapasitesinin artırılması ve karar alma süreçlerinin hızlandırılması amacıyla amir rütbelerinde bulunması gereken azami kadro oranları yeniden düzenlendi. Yeni oranlar birinci sınıf emniyet müdürü için 10 binde 65, ikinci sınıf emniyet müdürü için 10 binde 75, üçüncü sınıf emniyet müdürü için 10 binde 90, dördüncü sınıf emniyet müdürü için 10 binde 100, emniyet amiri için 10 binde 300, başkomiser için 10 binde 310, komiser için 10 binde 320 ve komiser yardımcısı için 10 binde 330 olarak belirlendi. Önceki oranlar yönünden geçerli olan geçici madde yürürlükten kaldırıldı.

SAĞLIK GEREKÇESİYLE İLİŞİĞİ KESİLENLERE YENİ HAK

Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim kurumlarından sağlık şartları nedeniyle ilişiği kesilip yargı kararıyla mezun olan ve polis memuru veya amiri olarak atandıktan sonra yine sağlık sebepleriyle devlet memurluğundan çıkarılanlara yeni bir başvuru hakkı getirildi. Bu kişiler düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'nda durumlarına uygun bir ünvana atanabilecek.

ORMAN ALANLARI VE TAKSİCİ ESNAFINA YÖNELİK KARARLAR

Orman Kanunu'nda yapılan değişiklikle devlete ait engelli ve yaşlı bakım ile rehabilitasyon merkezlerinin ormanlarda açılabilmesine imkan tanındı. Gelir Vergisi Kanunu'ndaki düzenlemeye göre taksi ile yolcu taşımacılığı yapan ve hasılatını elektronik sistemler yerine taksi mali cihazı ile belgeleyenler talep etmeleri halinde tespit kazançları üzerinden vergilendirilecek. Ayrıca ticari kazancı gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce sahip oldukları taksi, dolmuş ve minibüs ticari plakalarını elden çıkarmalarından doğan kazançlar gelir vergisinden istisna tutulacak.

İNTERNET HABER SİTELERİNE RESMİ İLAN ŞARTI

Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'da yapılan değişiklikle internet haber sitelerinin vasıf ve ödevleri de kanun kapsamına alındı. Resmi ilan verilecek internet haber sitelerinin haber sayısı, içerik, kadro, okur sayısı ve en az yayın hayatı süresi gibi vasıfları Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca belirlenecek.

Belirlenen kurallara uymayan gazete, dergi ve internet haber sitelerine Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu tarafından ihlalin niteliği, ağırlığı ve süresi gözetilerek bir günden on güne kadar resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanacak. İhlalin tebliğden itibaren bir yıl içinde ilk tekrarında beş günden on beş güne, ikinci tekrarında on günden yirmi güne, üçüncü ve daha fazla tekrarında on beş günden yirmi beş güne kadar ceza verilecek. İhlal süresinin bir ayı aşması halinde gün sayısı bir kat artırılacak olup bir defada toplam uygulanabilecek müeyyide altmış günü aşamayacak. Kararlara karşı idari yargı yoluna başvurulabilecek.

Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından TBMM Başkanvekili Adan, gündemde başka bir iş bulunmadığından, alınan karar gereğince kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 30 Haziran 2026 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.