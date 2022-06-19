Emniyet’ten ‘Kızılay’ açıklaması: 'Milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunacağız'

19 Haziran 2022 Pazar, 14:56

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara’nın merkezindeki Kızılay’da Somalililerin restoranlarına yönelik polis müdahalesiyle ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada yaşanan olaya ilişkin polis amirinin uyarıldığı, polisler ile tartışan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu hakkında da suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

Yeneroğlu, Twitter'dan tepki göstererek, "İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü derhal istifa etmelidir!" dedi.

Göç İdaresi Başkanlığı ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ekiplerinin Kızılay'daki denetimi esnasında bir iş yerinin tabelası ile ruhsattaki ismin farklı olduğunun, tabelanın TSE standartlarına uymadığının tespit edildiği anlatılan EGM açıklamasında, ekiplerin, "Yabancı dilde ifadenin yer aldığı tabelalarda yabancı dildeki ifadelerin Türkçe ifadelerin yüzde 25'ini geçmeyecek büyüklükte puntolarla yazılması gerekmektedir" hükmü doğrultusunda işlem yapmak istediği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu milletvekilinin hukuki çerçevede yapılan bu işlemi, iş yeri sahibinin uyruğuna bağlayarak, siyasi bir zemine çekmeye çalışarak ırkçılık yapıldığını iddia etmesi de ayrı bir garabettir. Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekili, denetim esnasında polisimize hem fiziksel hem sözlü hakaretlerde bulunmuştur.

Ancak milletvekilinin hakaretlerini ısrarla devam ettirmesi ve parmak sallayarak personelimizi tehdit etmesi üzerine bir polis amirimiz istemediğimiz bir şekilde karşılık vererek nahoş bir kelime kullanmıştır. Sadece kullandığı bu kelime bizi üzmüş olup konuyla ilgili tahkikat başlatılmış ve ilgili personele gerekli uyarılarda bulunulmuştur. Bununla birlikte söz konusu milletvekili hakkında görevi başındaki memura yönelik tahrik, hakaret ve tehdit gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ülkemizde ten renginden ve uyruğundan dolayı hiç kimseye farklı bir tutum takınılması söz konusu olmamasına rağmen kanun dışılığı örtmek amacıyla iş yeri sahibince dile getirilen 'Tenimden dolayı böyle davranıyorlar.' iftirası da bu oyunun diğer bir parçasıdır. Ayrıca bu konuda da suç duyurusunda bulunulacaktır."

"İÇİŞLERİ BAKANI VE EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ İSTİFA ETMELİDİR"

Yeneroğlu ise sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. EGM açıklamasına, “Gerçekten kan dondurucu!” sözleriyle tepki gösteren Yeneroğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemde beni korumakla mükellef olan Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hedef gösterilebileceğimi hiç tahmin etmezdim.

Ben yalnız dolaşan bir insanım. Bundan sonra başıma bir şey gelirse bu durumdan İçişleri Bakanı sorumludur. Hukuk içinde görevini yapan emniyet teşkilatı mensuplarına saygım sonsuzdur. Ama ülkemi polis devletine dönüştürmeye çalışan İçişleri Bakanı başta olmak üzere görevini kötüye kullanan kişilerin tehditlerini aldırmadan milletimin hakkını ve anayasal düzeni savunmayı sürdüreceğim."

Hepimizin güvenliğinden sorumlu Emniyet Genel Müdürlüğü bir milletvekili ile ilgili düşmanca sözler kullanıp açıkça hedef gösterebiliyorsa bu ülkede kimsenin can güvenliği kalmamıştır.



İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü derhal istifa etmelidir!https://t.co/8s9CKR4ZuM pic.twitter.com/LqCd0riR12 — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) June 19, 2022

Yeneroğlu başka bir paylaşımında, "Hepimizin güvenliğinden sorumlu Emniyet Genel Müdürlüğü bir milletvekili ile ilgili düşmanca sözler kullanıp açıkça hedef gösterebiliyorsa bu ülkede kimsenin can güvenliği kalmamıştır. İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü derhal istifa etmelidir!" ifadelerini kullandı.