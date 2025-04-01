Emre Kınay'dan Duru Tiyatro'ya yapılan 'Gökhan Ünver' çağrısına jet yanıt

Yayınlanma: 01.04.2025 - 11:25

Güncelleme: 01.04.2025 - 11:26

Ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay, kurucusu olduğu Duru Tiyatro'da sahne alacak olan komedyen Gökhan Ünver'e yönelik tepkilere yanıt verdi.

"TAVRIM NETTİR"

Kınay, komedyen Gökhan Ünver'in 10 ve 29 Nisan'da Duru Tiyatro'da alacağı sahne gösterilerinin iptal edilmesi çağrılarına ilişkin, "Duru Tiyatro'nun durduğu yer ve çizgisi bellidir. Benim de tavrım nettir. Yargısız infaz yapmamak için çalışmaktayız ve sonuçta kamusal sorumluluk içinde davranacağımızdan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN ÜNVER NEDEN ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA?

Sosyal medyada yayınladığı içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan, son dönemde ise stand-up gösterileri yapan komedyen Gökhan Ünver, geniş bir kitleye hitap etmesine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar, gözaltı ve tutuklamalara karşı herhangi bir yorumda bulunmaması nedeniyle eleştiriliyor.

Ünver, son dönemde Instagram’da yaklaşık 300 bin takipçi kaybetti, X hesabını ise kapattı.

Ünver, kendisini eleştirenleri de bir video ile tiye aldı. Instagram hesabından paylaştığı videoda arka fona kendisiyle ilgili atılan boykot mesajlarınının görsellerini yerleştiren Gökhan Ünver, videoya "İyi bayramlar story'si atsam mı atmasam mı diye düşünmekten benim mental" notunu düştü.