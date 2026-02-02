En düşük emekli maaşı krizi sürüyor: MHP’den isyan, iktidardan ‘Gabar’ formülü

En düşük emekli aylığına ilişkin belirlenen 20 bin liralık tutarın, iktidar cephesinde yarattığı tartışmanın yankıları sürüyor.

Hem AKP hem de MHP kulislerinde, milyonlarca emekliyi doğrudan etkileyen maaş politikasının seçmen nezdinde ciddi bir kırılmaya yol açtığı konuşuluyor.

Parti yöneticileri ve milletvekilleri, mevcut düzenlemenin emeklilerin beklentilerini karşılamaktan uzak kaldığını dile getiriyor.

MHP’DEN AÇIK İTİRAZ

Tepkiler, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin tabanından da yükseldi. MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, emekli maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada iktidarı uyardı.

Alkan, “Eğer Cumhur İttifakı emekliyi mutlu edemezse, bu tablo değişmez” ifadelerini kullandı. Alkan’ın sözleri, MHP içinde rahatsızlığın yalnızca kulislerle sınırlı olmadığını gösterdi.

AKP’DEN ‘GABAR’ YANITI

Artan eleştiriler üzerine AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında emekli maaşlarına yönelik tepkilere yanıt verdi. Akbaşoğlu, çözüm olarak Gabar’da çıkarılan petrolü işaret etti. Akbaşoğlu, Gabar’daki üretimin artmasıyla birlikte refahın yükseleceğini ve bunun emeklilere “refah payı” olarak yansıtılacağını savundu. Akbaşoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle milli ve yerli enerji hamlemizde 10 milyarlarca dolar dışarı verdiğimiz paranın, şu an terörden temizlediğimiz Gabar’da günlük 80 bin varilin üzerinde gravitesi yüksek petrol arzıyla ve 710 milyar metreküplük doğalgaz rezervimizin hanelerimize ulaşmasıyla devletimizin cebinde kalacağını görüyoruz. Bu kaynaklar başta emeklilerimiz olmak üzere bütün toplum kesimlerine refah seviyesini artırıcı, refah farkı olarak ulaştırılacaktır.”