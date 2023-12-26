Yayınlanma: 26.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.12.2023 - 04:00

Emekçiler, öğrenciler ve gençlerin katılımıyla Samsun’da buluşan THTM üyeleri burada iki temsilci seçti. Katılımın yüksek olduğu toplantı Atakum Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye Komünist Partisi (TKP) Parti Meclisi üyesi Nevzat Evrim Önal yaptığı konuşmada, “Yurttaş olarak onurlu bir şekilde yaşayabilmemiz için gelin hep birlikte elimizi taşın altına koyalım. Bu halkın kendi meclisini kurup kendi sesini duyurabileceğini herkese kanıtlayalım. Türkiye’de bugünlerde herkes kaçmayı planlıyor ama kaçılabilecek bir yer yok. Çözümsüz değiliz. Bu ülkenin tarihindeki en gerici meclise karşı, en ilerici meclisi kurmalıyız” dedi. Konuşmaların ardından THKM’ye aday olmak isteyenlere çağrı yapıldı. Oylama sonucunda Tevfik Çağrı Kavaklıoğlu ve Zeynep Akkaya THTM’nin Samsun temsilcisi seçildi. Bir sonraki toplantı toplantı 7 Ocak’ta Ankara’da yapılacak.