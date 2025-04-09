En ufak bir haber alınması bile istenmiyor: Mahir Polat'ın ağabeyinin X hesabına kısıtlama!
İBB operasyonları sonucunda 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanan ve ciddi sağlık sorunlarına rağmen hala cezaevinde tutulmaya devam edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ağabeyi Cevdet Polat'ın sosyal medya hesabına geçici kısıtlama getirildi.
'Saray' talimatlı İBB operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve 23 Mart tarihinde sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından 'kent uzlaşısı' soruşturması gerekçe gösterilerek tutuklanan tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için 'tahliye' çağrıları devam ediyor.
Polat, Silivri'ye sevk edildiği günden bu yana 2 defa rahatsızlık sonucu olmak üzere birden çok defa sağlık durumunun incelenmesi için hastaneye kaldırıldı.
Polat'ın sağlık durumunun kötüleşmemesi için muhalefet başta olmak üzere kamuoyu tarafından tahliyesi yönünde çağrılar devam ederken bu defa ağabeyinin sosyal medya hesabına kısıtlama ortaya çıktı.
CEVDET POLAT'IN HESABINA KISITLAMA
Mahir Polat'ın ağabeyi Cevdet Polat'ın X hesabı üzerinden kardeşinin son durumu hakkında paylaşımlarını yapıyordu.
Ancak Cevdet Polat'ın hesabına X tarafından geçici kısıtlama getirildiği görüldü.
Polat'ın profiline girmek isteyen kullanıcılar X tarafından yapılan "Dikkat: Bu hesap geçici olarak kısıtlandı. Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun. Yine de görüntülemek istiyor musun?" uyarıyı gördü.
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