Mahir Polat günler sonra ilk kez görüntülendi! Kelepçe ile götürüldüğü hastanede alkışlarla karşılandı

Yayınlanma: 09.04.2025 - 11:49

Güncelleme: 09.04.2025 - 11:49

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat’ın sağlık durumu risk yaratmaya devam ediyor.

18 gündür tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Cezaevinde iki kez hastaneye kaldırılan Polat, önceki gün Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Adli Tıp Kurumu sonrası Polat hakkında rapor çıkması beklenirken Polat dün de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Polat’ın vücuduna ölçüm için takılan holter ile yeniden cezaevine gönderildi. Polat’ın son hastaneye sevki ve sonrasına ilişkin bilgilere Cumhuriyet ulaştı.

‘Ekrem Bey’in selamı var’

Mahir Polat’ın dün hastaneye sevkinin ailesi ve avukatına bilgi verilmeden yapıldığı öğrenilirken, bu nedenle Polat’ın aile ve avukatı saatlerce Silivri’de görüş bekledi. Polat hastaneye koltuğa kelepçeli biçimde götürüldü. Polat’ın hastaneye girdiğini gören yurttaşlar Polat’ı alkışlar ve sloganlarla destekledi.

Cumhuriyet’e konuşan ve babasının raporuna ilişkin hastanede bulunduğunu belirten bir yurttaş yaşananları “Mahir Bey’i tesadüfen önümüzden geçirdiler. Sonra biz de kan alma bölümünde onun çıkmasını bekledik. Çıktığında bizler ‘İyi olun, dik durun, arkanızdayız ve her şey çok güzel olacak, özgür günlerde görüşeceğiz’ dedik. Mahir Bey’i tanıyan başka yurttaşlar da alkışlarla destek verdi. O da bize ‘Ekrem Bey’in hepinize selamı var’ dedi. Sonra jandarma onu götürdü” sözleriyle özetledi.