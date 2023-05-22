2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'ndan Oğan'a sitem: Dini siyasete alet edenleri, HÜDA PAR'ı seçti

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan'a sitemde bulundu. Oğan için daha önce imza çağrısında bulunan ve ona en yakın isimlerden olan Halaçoğlu, "Maalesef, dini siyasete alet edenleri, Hüda-par’ı tercih etti" sözleriyle tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 21:44
Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'ndan Oğan'a sitem: Dini siyasete alet edenleri, HÜDA PAR'ı seçti
Abone Ol google-news

MHP'nin 24, 25 ve 26. Dönem Kayseri Milletvekili ve Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararını açıklamasının ardından sitem dolu bir mesaj paylaştı.

Oğan için imza çağrısında bulunduğunu hatırlatan Halaçoğlu, "Madem bir tarafı destekleyecektin neden cumhurbaşkanı adayı oldun?" diyerek sitem etti.

Halaçoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kendisine imza verilmesini istedim, milliyetçiler ortada kalmasın diye. Ama o maalesef, dini siyasete alet edenleri, Hüda-par’ı tercih etti. Ne yazık ki senin için imza çağrısında bulunmuştum. Madem bir tarafı destekleyecektin neden cumhurbaşkanı adayı oldun? Konu adaylar değildi konu denetlenemeyen, yasamanın, yürütmenin, yargının tek elde toplanıp toplanmamasıydı. Konu dürüstçe sözünde durmaktı. Konu bozuk düzenin sona ermeseydi. Konu Türk Milleti’nin ve devletinin bekası idi. Demografik yapının bozulmaması idi. Tarih acımasızdır."


Sinan oğan Yusuf Halaçoğlu Recep Tayyip Erdoğan cumhur ittifakı HÜDA PAR

İlgili Haberler

Arşiv unutmadı! Sinan Oğan'ın Bahçeli sorusuna verdiği yanıt yeniden gündem oldu

Arşiv unutmadı! Sinan Oğan'ın Bahçeli sorusuna verdiği yanıt yeniden gündem oldu

En Çok Okunan Haberler