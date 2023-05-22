Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'ndan Oğan'a sitem: Dini siyasete alet edenleri, HÜDA PAR'ı seçti

Yayınlanma: 22.05.2023 - 21:44

Güncelleme: 22.05.2023 - 22:12

MHP'nin 24, 25 ve 26. Dönem Kayseri Milletvekili ve Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararını açıklamasının ardından sitem dolu bir mesaj paylaştı.

Oğan için imza çağrısında bulunduğunu hatırlatan Halaçoğlu, "Madem bir tarafı destekleyecektin neden cumhurbaşkanı adayı oldun?" diyerek sitem etti.

Kendisine imza verilmesini istedim, milliyetçiler ortada kalmasın diye. Ama o maalesef, dini siyasete alet edenleri, Hüda-par’ı tercih etti. Ne yazık ki senin için imza çağrısında bulunmuştum. Madem bir tarafı destekleyecektin neden cumhurbaşkanı adayı oldun?Konu adaylar değildi+ — Yusuf Halaçoğlu (@yusufhalacoglu) May 22, 2023

Halaçoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kendisine imza verilmesini istedim, milliyetçiler ortada kalmasın diye. Ama o maalesef, dini siyasete alet edenleri, Hüda-par’ı tercih etti. Ne yazık ki senin için imza çağrısında bulunmuştum. Madem bir tarafı destekleyecektin neden cumhurbaşkanı adayı oldun? Konu adaylar değildi konu denetlenemeyen, yasamanın, yürütmenin, yargının tek elde toplanıp toplanmamasıydı. Konu dürüstçe sözünde durmaktı. Konu bozuk düzenin sona ermeseydi. Konu Türk Milleti’nin ve devletinin bekası idi. Demografik yapının bozulmaması idi. Tarih acımasızdır."