Tutuklamanın ardından Ümit Özdağ’dan ilk mesaj: ‘Tek endişem Kaşif Kozinoğlu gibi suikaste uğramak’

Yayınlanma: 21.01.2025 - 22:42

Güncelleme: 21.01.2025 - 22:42

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Ümit Özdağ, tutuklama kararının ardından avukatı aracılığıyla kamuoyuna seslendi.

‘BYüzü’ isimli sosyal medya hesabının paylaşımına göre, mücadeleye cezaevinden de devam edeceğini söyleyen Özdağ, tek endişesinin Kaşif Kozinoğlu gibi suikaste uğramak olduğunu belirtti.

Özdağ'ın tutuklama kararı sonrası el yazısıyla yazdığı mesaj şöyle:

"Atatürk'ün neferiyim ve Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti kararlılık ile bütün gücümle savunacağım. Bugün gerçekleşen tutuklama beni yıldıramaz. Mücadeleye hapishaneden de devam edeceğim. Tek endişem rahmetli Kaşif Kozinoğlu'na yapılan suikast benzeri bir suikaste uğramaktır."