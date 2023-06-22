Yayınlanma: 22.06.2023 - 13:38

Güncelleme: 22.06.2023 - 13:38

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Enes Eminoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcısı oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Enes Eminoğlu kimdir? Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu kaç yaşında, nereli? İşte, Enes Eminoğlu hakkında merak edilenler...

ENES EMİNOĞLU KİMDİR?

Enes Eminoğlu, İstanbul Fatih'te doğdu. 2003 yılında Eyüp Süper Lisesinden mezun oldu. 2008 yılında İngiltere'deki University of Wales'ta İşletme bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. Enes Eminoğlu daha sonra 2010 yılında; İngiltere'deki University of East London'da Uluslararası İşletme bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 2014 yılında da Anadolu Üniversitesi İlahiyat bölümünü tamamladı. Eğitimine İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme doktora programında devam etmektedir. 21 Haziran 2023 tarihli kararname ile Yeni Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Enes Eminoğlu

Halis Yunus Ersöz

Hamza Yerlikaya

Safa Koçoğlu