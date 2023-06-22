Batuhan Mumcu kimdir? Yeni Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcukaç yaşında, nereli?
28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ardından yeniden göreve gelen Erdoğan, yeni kabineyi açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre yeni bakan yardımcılarının kimler olduğu belli oldu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Yeni Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu oldu. Yurttaşlar, Batuhan Mumcu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Batuhan Mumcu kimdir? Yeni Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu kaç yaşında, nereli?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile ,Batuhan Mumcu Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Batuhan Mumcu kimdir? Yeni Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu kaç yaşında, nereli? İşte, Batuhan Mumcuhakkında merak edilenler...
BATUHAN MUMCU KİMDİR?
Batuhan Mumcu, 1983 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Atılım Üniversitesi'nde tamamlayan Mumcu, doktora eğitimine de Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde devam ediyor. Tarım Bakanlığı'nda danışman ve vekaleten Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevinde de bulunan Mumcu, 2018 yılında Kültür Ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünü getirildi. Mumcu, Yunus Emre Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği ve Ziraat Bankası Bosna-Hersek'in de yönetim kurulu üyeliğini yürüttü.. Mumcu TRT'deki Teşkilat isimli dizide de rol almıştı.
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