Engelliler yine seçim öncesi hatırlandı! Sedef Erken'den MHP'li Akçay'a tepki: Kâinatı yeniden keşfetmiş!

Yayınlanma: 11.12.2023 - 17:08

Güncelleme: 11.12.2023 - 17:08

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü geride bıraktık. Engelli yurttaşların işsizlik, eğitim desteği, yaşam desteği konusundaki sorunları sürüyor. Devletin engellilere sağladığı destek ve olanaklar ise yeterli olmuyor.

Konuya dair 3 Aralık'ta Meclis'te konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Ertan Akçay'ın sözlerine yanıt veren İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Aktivist&Yazar Av. Sedef Erken, Akçay'ın geçmişte reddettiği soru önergesini işaret etti.

Erken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz dönem “kamuda engelli kotası arttırılsın” diye verilen önergeleri Akp-Mhp oylarıyla reddeden de sizdiniz diye hatırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İTTİFAKTAN SONRA TUTUMU DEĞİŞMİŞ"

Konuya dair Cumhuriyet TV yayınına katılan Erken, "Sanki bu sorunları bilmiyormuşuz gibi zaman zaman tekrar kâinatı keşfeden açıklamalar yapılıyor. Vekilin konuşmasını dinlediğimde şaşırdım. Sanki şimdiye dek engelliler alanında müthiş devrimler gerçekleştirilmiş de ufak tefek sorunlar kalmış. Kendisinin Meclis tarihçesine baktım. MHP muhalefetteyken son derece doğru sorunları dile getirmiş. Cumhur İttifakı'nın kurulduğu tarihten sonra ise söylemleri farklılaşmaya başlamış. 15 yıldır bu alanda gönüllü olarak çalışmaktayım. İnsanlar artık isyan ediyor. Çocuklar ağır ayrımcılıklar ve hak ihlalleri yaşıyorlar. Meclis kürsülerinden geçiştirilecek bir konu değil bu" dedi.

ENGELLİLERİN YÜZDE 80'İ İŞSİZ!

Bu konudaki mevcut istatistiklerin yetersiz ve eski olduğunu belirten Erken, "Politika üretmek için veriye ihtiyacınız var. İllere, yaşlara ve ihtiyaçlara göre bir planlama yapılmalı. Çok genel birtakım eylem planları, vizyon belgeleri var. Ancak bunlar ortadan konuşan ve soyut hedefler taşıyan belgeler. Bu bir devlet politikası ve siyasi irade gerektiriyor" diye konuştu.

Erken, "Mali açıdan baktığımızda destekler ve yardımlar yetersiz" dedi ve şöyle devam etti:

"Özellikle eğitimin yetersizliği bizleri her şeyi dışardan ücretli almaya zorluyor. Özel eğitim desteği, müzik terapisi, spor gibi desteklerde ücretler yüksek. Aileler banka kredileri ile bu kalemleri karşılıyor. TÜİK'e göre engellilerin yüzde 80'i işsiz. Başvurulan her kurumda yeniden rapor isteniyor."

DEVLETİN OLANAKLARI YETERSİZ!

Engellilere yönelik sosyal desteğin artması gerektiğine işaret eden Erken, şu ifadeleri kullandı:

"Dernekler olarak ihtiyacı olan ailelere destek olmaya çalışıyoruz ancak mali olarak çok güçlü değiliz. Devletin sağladığı destek sınırlı. Hem engel oranının yüksek olması, hem de ailenin kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin 3'te ikisinden düşük olmasına bakılıyor. Bugün bir psikolog seansı bin beş yüz lira olmuş, otizm uzmanlarına ödenen ücret 8-9 bin lira civarında. Devletin sağladığı hizmetlerde ise randevu bulunamıyor ya da uzman danışan ile yeterince ilgilenemiyor."