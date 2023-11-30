Bakımevinde yapılan ‘otizmli kişiye işkence’ davası sonuçlandı: Mahkemeden skandal karar

Yayınlanma: 30.11.2023 - 16:21

Güncelleme: 30.11.2023 - 16:34

Otizmli birey Sinan Gündoğdu, 20 Nisan 2020’de Pendik Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde Hayri Bereket’in şiddetine maruz kaldı. Aile, bakımevinde yaşanan işkenceyi yargıya taşıdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Pendik Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde şiddete maruz bırakılan otizmli Sinan Gündoğdu'nun İstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün karar duruşması görüldü.

Mahkeme kendisini savunamayacak kişiyi kasten yaralama suçundan sanık Hayri Bereket’e Bilirkişi Raporları'na rağmen 2 bin 700 lira para cezası verdi.

‘6 DEFA TOKAT ATTI”

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu’nun, bakımevinin olay gününe dair kamera görüntülerine ilişkin hazırlattığı Bilirkişi Raporu’nda şu ifadeler yer aldı.

Kamera açısına tam olarak yansımayan sol alt köşede bir kişinin yerde yattığının gözlemlendiği, yerde yatan kişinin dosya kapsamında mağdur olduğunun anlaşıldığı, izlenen görüntülerde mağdurun yerden kalmak istemediği, kurum görevlisi tarafından mağdurun ayağa kaldırılmak istenmeye çalışıldığı, mağdurun kalkmama konusunda direndiği, kurum görevlisinin mağduru ayağa kaldırma konusunda fiziksel ısrara başladığı, mağdur ayağa kalkmama konusunda direnince kurum görevlisi tarafından 2 eli ile birlikte aynı anda mağdurun yüzüne 6 defa tokat attığı, diğer kurum görevlisinin olaya müdahale ederek mağduru yerden kaldırmaya çalıştıkları tespit edildi.

‘İTEKLEYEREK GÖTÜRÜLDÜ’

Raporda ayrıca, mağduru daha önce tokatlayan, beyaz saçlı kurum görevlisinin mağduru yerden kaldırdıktan sonra görüntülerde yer alan koridorun sonundaki karanlık bölüme doğru (kamera açısından uzak) itekleyerek götürdüğü, beyaz saçlı kurum görevlisi mağduru koridorun sonunda bulunan bölüme götürdükten sonra bir defa yumruk (tokat da olabilir) attığı gözlemlendi.

“HİÇBİR GÖREVLİ MAHKEMEDE DİNLENMEDİ”

Karara tepki gösteren İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Avukat Sedef Erken, Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.

Erken, "Öncelikle belirtmem lazım buna bir yargı sistemi demek mümkün değil. Bu karar bize bu sistemde siz boş yere adalet aramayın demek anlamına geliyor. Ben artık Ceza Hukuku kitaplarımı yükselti olarak kullanayım demek istiyorum. Burada bir eziyet olduğu çok açık, bilirkişi raporu var, kurumun kamera görüntüleri var, mahkemenin tanık olarak çağırıp dinleyebileceği kişiler görüntülerde açıkça mevcut. Kurumun o geceye dair tuttuğu tutanaklardaki hiçbir görevliyi mahkeme çağırıp dinlemedi. Ben bunun sebebini anlamakta zorlanıyorum" dedi.

‘AİLELER HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR”

Duruşma salonunda Sinan’ın annesi Ayfer dışında onlarca otizm annesinin duruşmayı izlemek için geldiğini belirten Erken, "Tek talepleri adaletti. Hâkim böyle ağır bir suçu tahkikat yapmadan basit yaralama ile 2 bin 700 TL ile kapatması hepsini hem çok şaşırttı hem de umutsuzluğa sürükledi. Biz hayattayken bile durum buysa, bizim çocuklarımız bizden sonra ne hallere düşer kim bilir dedi hepsi. Birilerinin korunduğunu, konunun örtbas edilmek istendiğini söylediler bana. Anne Ayfer zaten büyük hayal kırıklığı yaşıyor, emsal olsun diğer çocuklar yanmasın diyordu olmadı. Biz kurumdaki tüm sorumlular hakkında başka bir suç duyurusu yapmıştık zaten, bu aşamada artık onu takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.