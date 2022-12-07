Engin Altay’dan Bakan Kurum’a: “Biz, sizin gibi Amerika’dan emir almıyoruz, Amerika’ya secde etmiyoruz”

07 Aralık 2022 Çarşamba, 22:40

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'nda “Bizim gözümüz hiçbir zaman dışarıda olmadı. Hele hele ithal ekonomi uzmanlarında, ithal iklim ve şehircilik uzmanlarında hiç olmadı” diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yanıt verdi.

Altay, "Bay Kemal kabusunu anlıyorum bunların, Altılı Masa kabusunu da anlıyorum. Yeni bir kabusları oldu; Jeremy Rifkin. Niye taktılar, niye bir panik havasındalar anlamıyorum. Jeremy Rifkin kim? Merkel’e, Çin Devlet Başkanı’na endüstriyel dönüşüm ve sanayi teknolojileri konusunda dünyada kendisini kabul ettirmiş büyük bir deha adeta. Hazreti peygamberimiz der ki Sayın Elitaş, ‘İlim Çin’de de olsa git bul al’. Biz onu yapıyoruz, sizin gibi Amerika’dan emir almıyoruz Sayın Bakan. Biz, Amerika’dan emir almıyoruz, Amerika’ya secde etmiyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü.

Genel Kurul'da gruplar adına yapılan konuşmaların tamamlanmasının ardından ilk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sonra olarak da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuştu.

Kurum, konuşmasında, "Bizim gözümüz hiçbir zaman dışarıda olmadı. Hele hele ithal ekonomi uzmanlarında, ithal iklim ve şehircilik uzmanlarında hiç olmadı. Bizim kulağımız da gözümüz de aklımız da milletimizde oldu, milletimizin rızasında oldu" dedi.

"BAY KEMAL KABUSUNU ANLIYORUM BUNLARIN, ALTILI MASA KABUSUNU DA ANLIYORUM. YENİ BİR KABUSLARI OLDU; JEREMY RİFKİN"

Murat Kurum’un konuşmasını bitirmesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, sataşma olduğunu söyleyerek söz talep etti.

Kürsüye gelen Altay, "Bay Kemal kabusunu anlıyorum bunların, Altılı Masa kabusunu da anlıyorum. Yeni bir kabusları oldu; Jeremy Rifkin. Niye taktılar, niye bir panik havasındalar anlamıyorum. Jeremy Rifkin kim? Merkel’e, Çin Devlet Başkanı’na endüstriyel dönüşüm ve sanayi teknolojileri konusunda dünyada kendisin kabul ettirmiş büyük bir deha adeta" diye konuştu.

"SİZİN GİBİ AMERİKA’DAN EMİR ALMIYORUZ SAYIN BAKAN, AMERİKA’YA SECDE ETMİYORUZ"

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a seslenen Altay, "Hazreti peygamberimiz der ki Sayın Elitaş, ‘İlim Çin’de de olsa git bul al’. Biz onu yapıyoruz, sizin gibi Amerika’dan emir almıyoruz Sayın Bakan. Biz, Amerika’dan emir almıyoruz, Amerika’ya secde etmiyoruz. Şunu yalanlayamadınız. Şu mektubu… Sayın Erdoğan’ın 4 Kasım 2002’de ABD’ye yazdığı bir mektup geziyor ortada. Bir şey dileniyor oradan. Bunu bir türlü yalanlayamadınız. Önce bunun cevabını verin" dedi.

"GENEL BAŞKAN’IMIZA BURADAN TEŞEKKÜR EDİYORUM. AK PARTİ’NİN KABUSLARINA KABUS KATMAYA DEVAM EDİYOR"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP’yi kurduktan sonra, iktidara gelmeden önce Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yaptığı ziyaretleri anımsatan Altay, "Sayın Erdoğan’ın, 8 Şubat 2002’de, genel seçimlerden 10 ay önce, AK Parti’yi kurduktan 6 ay sonra Amerika’ya kimle gittiğini biliyoruz. Abdullah Gül, Turhan Çömez. İkisi de yanında yok. Amerika’da kimlerle görüştün? Ne yaptı oralarda? Niye gitti? Mal almaya mı, mal satmaya mı, gezmeye mi gitti? Bu millete önce bunun hesabını verin. Allah’tan korkun ya. Ben, Sayın Genel Başkan’ımıza buradan teşekkür ediyorum. AK Parti’nin kabuslarına kabus katmaya devam ediyor" dedi.