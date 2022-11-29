Diyanet matbaa gibi! Kurum, kitapları basarken adeta yöneticileri için çalışmış
Diyanet’te basılı eserlerden sorumlu birimin genel müdürü ve yardımcısının göreve geldikten sonra bastırdığı çok sayıda kitap bulunuyor. Genel Müdür Fatih Kurt’un 12, yardımcısı Huriye Martı’nın 23 kitap bastırdığı ortaya çıktı.
Diyanet İşleri Başkanı (DİB)Ali Erbaş’ın eşine koruma polisi ve Diyanet personelinin özel kalem olarak tahsis edilmesi, özellikle İsmailağa cemaati bağlantılı isimlerin çeşitli kademelere getirilmesiyle eleştirilerin odağında olan Diyanet’te, bu kez de “kitap” gündemde...
Arasında başkan yardımcıları ve genel müdürlerin bulunduğu bazı isimlerin DİB Yayınları ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yayınları’ndan çok sayıda kitap bastırması dikkat çekti.
BİRİ 12, DİĞERİ 23
Başkan Yardımcısı Huriye Martı’ya bağlı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, basılı eserlerden sorumlu birim olarak faaliyet gösteriyor. Genel müdürlüğü ise Fatih Kurt yapıyor. İki ismin de göreve geldikten sonra hem DİB Yayınları hem de TDV Yayınları’ndan bastırdığı çok sayıda kitap bulunuyor. 2017’de göreve gelen Kurt, bu süre içinde toplam 12 kitap bastırdı. Bunların 7’si DİB Yayınları, 5’i ise TDV Yayınları’ndan çıktı.
Birimin bağlı olduğu Martı ise Kurt’u solladı. Martı’nın, büyük çoğunluğu tek yazarlı olmak üzere toplam 23 kitabı çıktı. Bunların 11’i TDV Yayınları, 12’si ise DİB Yayınları’nda okuyucuyla buluştu. Öte yandan, Başkan Ali Erbaş ve Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen de 5’er kitabını DİB ve TDV yayınlarından çıkardı. Kitapların tamamı halen internette satışta bulunuyor.
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