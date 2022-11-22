Engin Altay'dan Erdoğan'a: “Sen Meclis’i ve milleti Sisi’ye düşman yapıyorsun, sonra sen ‘kanka’ oluyorsun. Bu, bir yaman çelişkidir”

22 Kasım 2022 Salı, 18:26

Türkiye'nin son dönemde gergin ilişkilere sahip olduğu ülkelerle ilişkileri normalleştirme yönünde attığı adımlar dikkat çekerken bugün Katar’da dikkat çeken bir görüşme yaşanmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine, Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyona katılmıştı.

NEREDEN NEREYE

Türkiye-Mısır ilişkileri, 2014’te Mısır’da Müslüman Kardeşler iktidarına Sisi liderliğindeki ordunun darbe yapması ve yönetimi ele geçirmesinin ardından kopmuştu. Bir süre önce normalleşme süreci başlamış, 9 yıl aradan sonra bakan düzeyindeki ilk ziyaret gerçekleştirilmiş ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mısır’a gitmişti.

Liderler düzeyinde ilk buluşma ise Katar’da gerçekleşti. Dünya Kupası’nın başlangıç maçını izlemek için Katar’a giden Erdoğan, burada geçmişte 'katil' diye seslendiği Sisi ile bir araya geldi. Erdoğan, Sisi ile gülümseyerek el sıkışmıştı.

“ZALİM, KATİL, DARBECİ…” DEMİŞTİ

Erdoğan, 2019 yılında yaptığı bir açıklamasında, “Darbeyle başa geçen şu andaki zalim Sisi, 50’ye yakın kişiyi idam etmiştir. Batı bu idamlara sessiz kalmıştır. Avrupa ülkeleri idamı yasaklarken, katil Sisi’nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdi…” demişti.

“SİSİ Mİ DİYECEĞİ BİNALİ YILDIRIM MI?” DE DEMİŞTİ

Erdoğan, 2019 yılında yerel seçimlerden önce halka seslenerek “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz?” diye sormuştu.

ENGİN ALTAY'DAN ERDOĞAN'A: BU, BİR YAMAN ÇELİŞKİDİR



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu’nda bugün yaptığı konuşmada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı marketlere yönelik açıklamaları ve izledikleri dış politika üzerinden eleştirdi.

Altay, Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Katar'da yaptığı görüşmeye ilişkin, “Erdoğan, iki sene öncesine kadar Meclis’e ve millete, ‘Sisi şöyledir, Sisi böyledir’ diyordu. Şimdi Sisi’yle ‘kanka’ oluyor. Sen Meclis’i ve milleti Sisi’ye düşman yapıyorsun, sonra sen ‘kanka’ oluyorsun. Birleşik Arap Emirlikleri’ni ‘şerefsiz’ ilan ediyorsun, 3 kuruş para için koşa koşa oraya gidiyorsun. Bu, bir yaman çelişkidir” dedi.



Altay, şunları söyledi:

“ERDOĞAN YENİ BİR ÖRGÜT İCAT ETTİ; MARKET TERÖRÜ”

Sayın Erdoğan, yeni bir terör örgüt icat etti, bunu 2019’da da yapmıştı; market terörü. ‘Hazine Maliye, Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor ama bu, para cezasıyla olacak gibi değil. Daha ağır yaptırımlar kullanacağız, ayrıca üstlerine gideceğiz’ diyor. Gerçekten anlamak mümkün değil. Ben, 2019’u hatırladım. Yerel seçimlerin başında Erdoğan, stokçuları hedef almıştı ve tanzim satışlarda, meydanlarda soğan, patates satmıştı. 4 yıl sonra yeniden ‘Market terörü var’ diye ortaya çıktı.





Tane tane Erdoğan’a soruyorum; süt, mahallede satılıyor, fiyatı 4 kat arttı. Market teröründen mi oldu, cevap vermesi lazım. Tarım Kredi Kooperatifi’nin ortak olduğu Gübretaş yüzde 400 fiyatı artırdı. Bu da mı market teröristlerinin bir işidir, açıklaması lazım. Akaryakıt ve doğal gaz zamlarını düşündüğümüzde, teröristin ağababasının akaryakıta, doğal gaza, elektriğe zam yapanlar olduğunu Sayın Erdoğan’a da hatırlatmak bizim görevimiz. Bu durumda Erdoğan’ın mantığından gidersek en azılı terörist, elektrik idaresidir, sonra doğalgaz sağlayıcılarıdır. Bir şeyin bilinmesi lazım; orta yerde bir enflasyon var. Orta yerdeki enflasyonun sorumlusu kendisidir. Şimdi bakkala, manava, markete, üreticiye suç atarak kabahat örtmesi de mümkün değildir.

“ERDOĞAN’IN BUGÜNLERDE EN ÇOK SEVDİĞİ ŞEY, MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETMEKTİR”

Erdoğan’ın bugünlerde en çok sevdiği şey, milletin haliyle, aklıyla alay etmektir ve çok sık çelişkiler içine düşmektir. Dün söylediklerinin tam tersini yapmaktır. Şimdi yaptıklarını biz doğru görüyoruz ama dün söyledikleri yanlıştı ve biz dün söylediği yanlışları kendisine söylediğimizde bizim ne ‘terörist’ olmadığımız ne ‘bölücü’ olmadığımız ne de ‘vatan haini’ olmadığımız kalıyordu. Ama şimdi bakıyoruz, ne güzel.





‘Sisi’yi tanımam’ dedi. ‘Benim muhatabım Musri’dir dedi. ‘Birleşmiş Milletler’de aynı masaya oturmam’ dedi. Rabia’yı AK Parti’ye sembol yaptı. Şimdi Sisi’nin iki elini almış; güzel bir tablo. Erdoğan, Bay Kemal bunu sana kaç sene önce söyledi? Şimdi Esad’la görüşme şartlarını hazırladı, ‘Görüşürüz’ dedi. Daha önce biliyoruz, Birleşik Arap Emirlikleri için ‘15 Temmuz’un arkasındaki şerefsizler’ dedi. Bir swap anlaşmasından sonra koşa koşa Arap Emirlikleri’ne gitti. Suudi Arabistan Prensi için ‘Biz ahmak mıyız’ dedi. ‘Büyükelçilik cinayetinin üstünü örtmeyeceğiz’ dedi. Paşa paşa dosyayı Suudi Arabistan’a verdi. Nereye gidiyoruz, onu merak ediyorum. Ben milletvekiliyim, bu ülkede olup biteni bilmek benim hakkım. Bu çelişkileri, bu tutarsızlıkları çıkıp Meclis’e açıklaması lazım.

“SEN MECLİS’İ VE MİLLETİ SİSİ’YE DÜŞMAN YAPIYORSUN, SONRA SEN ‘KANKA’ OLUYORSUN”