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Ensar'ın 'bereket duası'nı okudu il müftülüğüne atandı

Karaman’daki çocuklara cinsel istismar skandalıyla gündeme gelen Ensar Vakfı’nın Kâğıthane şubesinin “bereket duası”nı okuyan ilçe müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Adıyaman İl Müftülüğü’ne atandı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 20.05.2023 - 03:00
Ensar'ın 'bereket duası'nı okudu il müftülüğüne atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanan kararla Adıyaman İl Müftülüğü’ne Mevlüt Haliloğlu atandı.

Daha önce İstanbul Kâğıthane ve Tekirdağ Çorlu’da ilçe müftülüğü görevlerinde bulunan Mevlüt Haliloğlu’nun Ensar Vakfı ile ilişkisi ise dikkat çekti.

(Mevlüt Haliloğlu)

Karaman’da 45 çocuğa cinsel istismar skandalıyla gündeme gelen Ensar Vakfı’nın 2015’teki Kâğıthane Şubesi’nin açılışında “bereket duası” okuyan Haliloğlu, 2019’da yine Ensar Vakfı’nın Kâğıthane’de açtığı gençlik ve spor yaşam merkezinin açılışında yer aldı.

Haliloğlu’nun, MHP’li isimlere ziyaretleri de dikkat çekti. 


KARAMAN Ensar Vakfı bereket duası Recep Tayyip Erdoğan

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