Ensonhaber'in resmi hesabından Atatürk'le ilgili skandal paylaşım

14 Eylül 2022 Çarşamba, 11:08

AKP iktidarı, sosyal medyada gerçeklik taşımayan bilgi yaymak ve dezenformasyon oluşturmak amacıyla "trol" diye adlandırılan ve sayılarının binleri bulduğu bilinen sosyal medya ekipleriyle çalışıyor.

Ancak iktidar, bu gibi unsurların yanı sıra çeşitli şekillerde desteklediği "medya" görünümlü yapılar eliyle de provokatif etkiler yaratmayı amaçlıyor.

Bunlardan biri olan ensonhaber.com adlı site de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili skandal paylaşımda bulundu.

Sitenin resmi Twitter hesabından bir Twitter kullanıcısının “Kurtuluş Savaşı çok daha ağır şartlarda geçmiştir, varlıkla yokluk arasında gidip geldik; o hâlde dahi Mustafa Kemal ‘Bayrak bir milletin onurudur, çiğnenmez’ diyebilmiştir... Yunanları denize döktük biz, asıl icraat budur...” tweetine yanıt verildi.

Atatürk için "Yunan hayranı" ifadesinin kullanıldığı görülen yanıtta “M. Kemal Yunan hayranı olduğu için öyle demiştir. Ki açıklamaları var Yunan askerlerinin ne kadar cesur olduğuna dair, başka bir şey değil.” şeklinde skandal sözlere yer verildi.

'SABOTAJ' DEDİ

Kullanıcıların büyük tepki gösterdiği bu sözlerin ardından Ensonhaber Yayın Grubu Başkanı Serkan Kalemciler, kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı. Kalemciler, yaşananları 'sabotaj' olarak niteleyerek şunları kaydetti:

"Markamızı hedef alan menfur sabotajı yapanı bulmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yapılacak en küçük hakaret özümüze hakarettir. Bu iğrenç olayı tez zamanda açıklığa kavuşturacağımızı ilan ederiz."