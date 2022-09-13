Diyanet İşleri Başkanlığı Atatürk’ü seviyor

13 Eylül 2022 Salı

Bir yanlış inancı yıkalım.. Kim demiş Diyanet Atatürk’e karşı diye!

Bugün Diyanet’in tepesinde oturan adamla, yardımcılarıyla, Din İşleri Yüksek Kurulu’nu işgal edenlerle Diyanet’i karıştırmazsak sorunu çözeriz!

Koltuğu işgal eden kişi ve adamları, evet Atatürk ve arkadaşlarının kazandığı zaferler, doğumu, vefatı vb. söz konusu olduğunda tek kelime etmiyorlar. Bu açık ve seçik nefretin ifadesidir.

Onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti toprakları içinde doğup yaşayacaksın, varlığını kurtuluş ve kuruluşa borçlu olacaksın, bu barış ortamında anan ile baban rastlantısal olarak birbirlerini bulacak, evlenecekler, sen doğacaksın.. Bu düzen kurulmamış olmasaydı, varlığın bile söz konusu olmayacaktı…

Ama bu ülke kurucularını yok sayacaksın.

Bu ülkeye kötülük yapmanın bir yoludur bu.

Hadi diyelim kör inanç, saplantılı beyinler, kişisel olarak sevmeyebilir, nefret de edebilir. Ama orada oturduğun koltuk, milletin koltuğudur. Yediğin para milletin parasıdır. Bu millet Atatürk’e saygı ve sevgi besliyorsa buna hürmet edecek ve milletin bu iradesi karşısında boyun eğeceksin.

Onun kurduğu Diyanet’in koltuğuna oturacaksın, bu milletin vergileriyle maddi ve manevi besleneceksin, yüz milyarları harcayacaksın, ama Atatürk sevgisinde birleşen bu milletin de iradesini yok sayacaksın.

Hayır, bin kez hayır!

DİYANET’İN ATATÜRK’Ü

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Atatürk’ün 125. doğum yıldönümü dolayısıyla yayımladığı büyük boy bir kitap önümde duruyor. Yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı. Din İşleri Yüksek Kurulu ile yayımlanmış. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Daire Başkanlığı.

Yayımlandığı yıl 2007. Derleyen Dr. Mehmet Bulut. Önsöz girişindeki cümlede şöyle deniyor: “Elinizdeki kitap, Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumunun 125. yılını kutlama etkinlikleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı süreli yayınlarında (Diyanet Gazetesi, Diyanet Aylık Dergi, Diyanet Avrupa Aylık Dergi ve Diyanet Avrasya Dergisi) farklı yazarlar tarafından kaleme alınmış ve değişik tarihlerde çıkmış Atatürk’le ilgili makalelerden seçmeler yapılarak derlenmiştir. Bu haliyle 25 makaleyi ihtiva etmektedir.”

İçindekilere bakın:

1. Bölüm, Atatürk’ü tanımak ve anlamak: Mustafa Kemal Atatürk 1881-1938. Atatürk’ü anarken.

2. Bölüm, Kişiliği: Liderlik ve Atatürk, Liderlik kavramı ve Atatürk, Atatürk’ü anarken, Kahramanlar zinciri ve Atatürk.

3. Bölüm, Bilim, Uygarlık ve Atatürk: Din, Bilim ve Uygarlık ışığında Atatürk’ü anlamak. Cumhuriyete giden yol ve Atatürk. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti ve Din eğitimi. Atatürk ve Osmanlı tarihi. Atatürk’ten mesajlar...

4. Bölüm, Atatürk ve İslam dini...

5. Bölüm, Milli Mücadele, Atatürk ve din adamları...

6. Bölüm, Eseri/Konuşmalarından seçmeler...

Bu son bölümlerin başlığı altındaki makalelerin isimleri yazmıyorum.

Hepsi doğru, nesnel, bir büyük liderin, kurucunun hakkını veriyor.

‘MİLLETİYLE BÜTÜNLEŞTİ’

Kitaptan: “Atatürk Türkiye’yi ‘çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak’ amacıyla bir dizi devrim yaptı.. Bu devrimleri beş başlık altında toplayabiliriz: Siyasal devrimler, toplumsal devrimler, hukuk devrimi, eğitim ve kültür alanındaki devrimler, ekonomi alanında devrimler.”

Tabii hepsini de isim isim sayıyor.

Renkli resimler var. “Saat dokuzu beş geçe” diyor.

“Atatürk milleti ile millet de Atatürk ile muharebe meydanlarında kaynaşarak bütünleşti” diyor.

“Birbirlerine güvenleri tamdı. Şerefi, namusu, tarih ve varlığı için bunca insanüstü fedakârlıklara katlanmış bu büyük millete hâkimiyetten başka ne verilebilirdi? İşte Atatürk’ün dehası buradadır. O, milletin kazandığını millete verdi. ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletin’ diyerek bunu tarihe tescil etti.” diyor.

Nerede bu kitabı hazırlayanlar, yazanlar?!

HANGİ DİYANET, HANGİ ADAM?

Kim bunlar, milletin Diyanet’ini işgal etmişler, nereden geldiler? Onları oraya kim oturttu, amaçları ne, ne yapmaya çalışıyorlar, hangi hakla, hangi hukukla..

Hiç kendilerine demiyorlar mı, “Yaa bu ülkeyi, burasını Atatürk kurdu, bu millet bu büyük evladını seviyor, sonuna kadar bağrına basıyor, biz kimiz ki onu yok sayıyoruz, hiç utanmıyor muyuz... Bu koltuğu boşaltalım arkadaşlar..”

Demiyorlar mı, yoksa bunu yapacak yürek mi dürüstlük mü yok? Sizin bu milletle ne ilişkiniz olabilir?