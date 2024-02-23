Erbakan tek tek anlattı: YRP neden ittifaka katılmadı?

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimlerde ittifaka katılmama sebeplerini açıkladı. Erbakan, genel seçimlerde söz verilen mutabakatların yerine getirilmediğini ve teşkilatın büyük bir çoğunluğunun ittifakı desteklemediklerini belirtti. Erbakan, AKP seçmeninin dahi alternatif bir yer arayışında olduğunu ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 10:39
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TV100 canlı yayınında konuşan YRP Genel Başkanı Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin büyük bir fedaklarlık yaparak adaylıktan çekildiğini söyledi. Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girerek ittifak olmama gerekçelerini açıklayan Erbakan, "Bu seçimde kendi gücümüzü göstermemiz lazım" dedi.

"MUTABAKAT METNİMİZ YERİNE GETİRİLMEDİ"

Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"14 Mayıs'ta büyük bir fedakarlıkla 70 bin imza toplamamıza rağmen Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi yönünde bir irade ortaya koyduk. Cumhurbaşkanı olarak aday olma sebebimiz mutabakat metnimizin kabul edilmemiş olmasıydı. Daha sonra Cumhurbaşkanı bizi davet etti. Mutabaka metnimizin kabul edilebileceğini ifade ettiler. Her iki partinin genel sekreterleri imzaladı. Böyle olunca ilkelerimiz doğrultusunda destek olabileceğimizi söyledik. Sonrasında üzülerek ifade ediyorum mutabakat metnimiz yerine getirilmedi. 

"TEŞKİLATIMIZIN YÜZDE 95'İ KARŞI ÇIKTI"

Müzakereler sırasında baktık ki millet bizim ittifak yapmamızı istemiyor. Yeniden Refah Partisi, 5 buçuk ayda üye sayısını 260 binen 460 bine çıkardı. AKP seçmeni bile alternatif bir yer arayışındaydı. Teşkilatımızın da yüzde 95'i karşı çıktı. Geçen seçimde büyük bir fedakarlık yaptık ancak bu seçimde kendi gücümüzü göstermemiz lazım."



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